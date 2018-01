Xác minh thi thể nghi là Chủ tịch huyện Quốc Oai mất tích

Chiều nay 3/1, người dân tại đường Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội phát hiện thi thể một người đàn ông tại một ngôi nhà 5 tầng nằm trong ngõ 279.

Hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành xác minh xem liệu đây có phải là Chủ tịch huyện Quốc Oai mất tích bí ẩn nhiều ngày qua.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Quang Hiếu - Chủ tịch quận Hoàng Mai Hà Nội cho biết: “Hiện lực lượng công an thành phố Hà Nội, công an quận Hoàng Mai đang phối hợp tổ chức khám nghiệm tại hiện trường. Có lẽ thi thể người đàn ông mới được phát hiện thôi vì Trưởng Công an quận vừa báo cho tôi”, ông Hiếu thông tin.