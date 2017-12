Luật sư nói gì về tội của đại gia Vũ Nhôm?

Trong vụ án Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) khởi tố ông Phan Văn Anh Vũ (còn gọi là Vũ Nhôm) về tội làm lộ bí mật nhà nước, dư luận đang đặt câu hỏi về tội danh này.

Trao đổi với Lao Động, luật sư Lại Xuân Cường – Đoàn luật sư TP Hà Nội phân tích, tội cố ý làm lộ bí mật Nhà nước hoặc chiếm đoạt, mua bán, tiêu hủy tài liệu bí mật Nhà nước được quy định tại điều 263 Bộ luật Hình sự năm 1999, theo đó chủ thể của hành vi này là người có chức vụ, quyền hạn được giao nhiệm vụ nắm giữ tài liệu hoặc thông tin bí mật của Nhà nước mà làm lộ thông tin này, hoặc để người thứ 3 biết được. Trong vụ việc của Vũ “nhôm”, ông Vũ phải là người được Nhà nước giao và quản lý các tài liệu mật, sau đó để bị lộ các tài liệu.

Ông Vũ Nhôm bị truy tố vì đã có hành vi “Cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước”, phạm vào Điều 263 BLHS.

Luật sư Cường phân tích thêm, đối với trường hợp chủ thể làm lộ bí mật Nhà nước là công dân bình thường thì cũng có thể bị khởi tố.

Theo luật sư, chiếu theo quy định tại điều 263 Bộ luật Hình sự năm 1999, tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước hoặc chiếm đoạt, mua bán, tiêu hủy tài liệu bí mật nhà nước có quy định 3 khung xử phạt như sau:

- Theo khoản 1, người nào cố ý làm lộ bí mật Nhà nước hoặc chiếm đoạt, mua bán, tiêu hủy tài liệu bí mật Nhà nước nếu không thuộc các trường hợp quy định tại điều 80 của Bộ luật hình sự thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm.

- Nếu phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng thì sẽ bị xử lý theo khoản 2, với mức xử phạt từ 5 năm đến 10 năm.

- Nếu phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm.

Ngoài ra người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm các chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm các công việc nhất định trong thời gian từ 1 đến 5 năm – luật sư Cường cho biết.

Trước đó, tối 22/12, Đại tá Lê Văn Tam, Giám đốc Công an TP. Đà Nẵng xác nhận công an đã phát lệnh truy nã đối với ông Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ Nhôm - Chủ tịch HĐQT Cty CP Bắc Nam 79, trú tại 82 Trần Quốc Toản, TP. Đà Nẵng.

Nguồn tin Lao Động cho biết, trước đó Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã có quyết định khởi tố bị can đối với Phan Văn Anh Vũ tức Vũ nhôm, sinh ngày 2/11/1975 tại Đà Nẵng; Chủ tịch HĐQT Cty CP Xây dựng Bắc Nam 79, nguyên Chủ tịch HĐQT Cty CP Nova Bắc Nam 79 – nay là Cty CP Đầu tư và phát triển Chấn Phong.