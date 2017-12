Tan hoang tại hiện trường cháy nhà máy bánh kẹo Tràng An

Liên quan tới vụ cháy nhà máy bánh kẹo Tràng An, tờ Lao Động đăng tải hình ảnh vụ hỏa hoạn nghiêm trọng này. Ảnh: Bánh kẹo, nguyên vật liệu ngổn ngang sau vụ cháy. Ảnh: Linh Chi Khoảng 8h sáng nay (24/12), một vụ hoả hoạn nghiêm trọng đã xảy ra ở Cty CP bánh kẹo Tràng An 3 - Việt Nam (khu A, khu Công nghiệp Bỉm Sơn, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hoá). Đến khoảng 10h sáng nay, đám cháy cơ bản được khống chế. Hiện trường vụ hoả hoạn là bãi ngổn ngang. Ngọn lửa đã thiêu rụi toàn bộ khu vực nhà xưởng, nhiều gian hàng, nhà kho khác, diện tích bị cháy gần 1.500 m2. Đến khoảng 10h, đám cháy cơ bản đã được khống chế. Hiện trường vụ cháy Cty CP bánh kẹo Tràng An là bãi ngổn ngang, bánh kẹo, nguyên vật liệu vương vãi khắp nơi. Nhà xưởng bị thiêu rụi, đen nhẻm.Nguyên nhân vụ cháy nhà máy bánh kẹo Tràng An đang được điều tra, làm rõ...

