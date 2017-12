Công an Đà Nẵng triển khai truy bắt Vũ Nhôm

Đại tá Lê Văn Tam, giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, cho biết triển khai truy bắt ông Phan Văn Anh Vũ, tên gọi khác là Vũ Nhôm, theo quyết định truy nã của Cơ quan an ninh, Bộ Công an.