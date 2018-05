Lật tẩy thủ đoạn của nhóm tội phạm "ngoại" lừa đảo giả danh Công an

CQĐT Bộ Công an bước đầu đấu tranh, làm rõ hành vi của nhóm đối tượng người nước ngoài tham gia đường dây giả danh Công an, lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng.

Như Báo ANTĐ thông tin, trung tuần tháng 4-2018, CQĐT Bộ Công an khám phá đường dây tội phạm hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia. Quá trình điều tra, cơ quan Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can với 8 đối tượng, tạm giam 7 đối tượng, trong đó có 3 đối tượng là người Đài Loan (Trung Quốc).



Một số đối tượng trong vụ án.

Kết quả điều tra bước đầu đến nay xác định, 3 đối tượng người Đài Loan sang Việt Nam bằng đường du lịch là chủ mưu trong các vụ giả danh Công an, gọi điện thoại cho các bị hại rồi vu cho họ tham gia các đường dây ma túy, rửa tiền, từ đó thúc giục yêu cầu bị hại gửi tiền vào tài khoản của “cơ quan Công an” để… chứng minh sự trong sạch.

Trong vụ án này, 5 đối tượng người Việt Nam có hành vi giúp sức, và cho đến khi bị bắt, các “trùm lừa” đã chiếm đoạt số tiền lên đến hơn 10 tỷ đồng.

Một trong những đối tượng trong nhóm cầm đầu người Đài Loan là Pan Chu Lin (41 tuổi). Theo lời khai của Lin, anh ta được một đối tượng đồng hương nhờ sang Việt Nam để “làm việc”. Công việc của Lin là tìm thuê một số người Việt Nam mở tài khoản để nhận tiền của bị hại chuyển vào. Sau đó, Lin sẽ đi cùng, giám sát các đối tượng ra ngân hàng rút tiền.

Mỗi phi vụ thành công, Lin chia phần trăm cho đối tượng mở tài khoản, rồi gửi về cho “đại ca” ở quê nhà. Lin khai, mỗi chuyến “làm việc” thường kéo dài 3 tháng mới được về nước.

Đồng phạm với Lin là Chiu Po – Sung (21 tuổi). Tại Việt Nam, Chiu liên lạc với đồng bọn thực hiện hành vi lừa đảo và cùng các đối tượng người Việt Nam đi rút tiền. Cho đến khi bị bắt, Chiu đã cùng các đối tượng 5 lần rút được hơn 2,5 tỷ đồng rồi chuyển về Đài Loan.

Nhân vật thứ ba trong nhóm chủ mưu là Hou Po Ta (25 tuổi). Tên này đã thực hiện 3 lần rút tiền, được tổng số 340 triệu đồng.

CQĐT cũng đã làm rõ đối tượng cầm đầu nhóm người Việt Nam giúp sức cho các đối tượng Đài Loan lừa đảo, là Bùi Quang Hải (22 tuổi, trú ở thị trấn Thiên Cầm, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh). Theo thỏa thuận, Hải được hưởng 2% tổng số tiền rút được. Cho đến khi bị bắt, Hải đã rút được 1,4 tỷ đồng và hưởng lợi 28 triệu đồng. Toàn bộ số tiền phi pháp này, Hải chuyển cho 1 đối tượng tên là Tiểu Vương. Thấy kiếm tiền dễ, Hải rủ thêm người tham gia.

Về phía những bị hại của nhóm đối tượng trên, bị mất tiền nhiều nhất là bà D. hơn 70 tuổi, trú ở quận Tây Hồ, Hà Nội. Trung tuần tháng 3-2018, bà D. đang ở nhà thì nhận được cuộc gọi vào máy điện thoại cố định của gia đình. Đối tượng đầu dây bên kia tự xưng là Công an, công tác tại Công an TP. HCM đang điều tra vụ án ma túy liên quan đến bà D.

Cứ thế, trong vòng 3 ngày từ 16 đến 19-3, bà D. làm theo chỉ dẫn của “cán bộ Công an”, đã chuyển tiền vào 4 tài khoản tại 4 ngân hàng, với tổng số tiền 6,1 tỷ đồng.

Trong phi vụ này, đối tượng Nguyễn Tông Long (quê quán Hà Tĩnh), được thuê mở tài khoản, đã rút hơn 3,9 tỷ đồng và được hưởng lợi gần 57 triệu đồng. Vụ án đang được CQĐT Bộ Công an tiếp tục khai thác mở rộng.