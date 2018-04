Cầu Đồng Nai ra sao sau cú đâm va của tàu hàng nghìn tấn?

Tối 15/4, thông tin tới PV vụ việc tàu hàng đâm vào cầu Đồng Nai, đại diện Cảng vụ đường thủy nội địa khu vực III cho biết đã hoàn tất công tác cứu hộ.

“Rất may đoàn thủy thủ, thuyền viên khoảng 10 người trên tàu đã kịp thoát ra ngoài nên tất cả đều an toàn. Ngoài ra, do lực va chạm vào thành cầu không mạnh lắm nên bước đầu nhận định cầu không bị hư hỏng gì nặng”, đại diện Cảng vụ đường thủy nội địa khu vực III cho hay.

Tàu hàng Royal 09 gặp sự cố đứt neo, trôi dạt và va vào thành cầu Đồng Nai. Ảnh Thanh Hải

Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày tàu hàng Royal 09 có trọng tải hàng nghìn tấn vừa giao hàng xong và neo đậu ở phía hạ lưu cảng Đồng Nai (thuộc phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai) thì bất ngờ gặp sự cố kỹ thuật khiến tàu đứt neo.

Phần đuôi tàu đâm vào thành cầu Đồng Nai. Ảnh Thanh Hải Đúng thời điểm trên sông Đồng Nai nước triều cường đang dâng cao và gặp gió mạnh nên con tàu đã bị đẩy về phía thượng nguồn và va vào trụ chống va. Nhiều người phát hiện nhưng hoàn toàn bất lực và ngay sau đó, phần đuôi tàu bị đẩy tới va vào thành cầu Đồng Nai.

Hàng trăm người lưu thông qua cầu Đồng Nai theo cả 2 hướng QL1A và nhiều người dân sống dọc bờ sông đã một phen hốt hoảng, vây kín hiện trường để theo dõi vụ việc.