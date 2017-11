Không khí lạnh tăng cường, Hà Nội giảm 7 độ

Theo thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, bắt đầu từ chiều qua (30/11), không khí lạnh đã tràn đến các tỉnh biên giới nước ta. Đến đêm qua, rạng sáng nay, người dân thủ đô Hà Nội và các tỉnh đồng bằng mới cảm nhận rõ cái lạnh. Rạng sáng nay, nhiệt độ toàn miền đồng loạt giảm xuống còn 13-16 độ, tại các tỉnh Đông Bắc Bộ còn có mưa rải rác.

Ảnh minh họa: ĐSPL.

Hôm nay (1/12), không khí lạnh tiếp tục tăng cường nên toàn miền Bắc sẽ duy trì rét cả ngày. Nhiệt độ ban ngày cao nhất tại Hà Nội ở mức 18-20 độ C, giảm khoảng 7 độ so với hôm qua. Các tỉnh ven biển, trung du phổ biến 18-19 độ. Khu vực Tây Bắc Bộ ở mức 21-23 độ C.