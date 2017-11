Kinh hãi vì người tâm thần có “sở thích” ném gạch người đi đường

Nhiều dân xã An Đồng (huyện An Dương, TP Hải Phòng) thời gian gần đây đã vô cùng lo lắng khi đi đường. Bởi trên địa bàn xuất hiện một đối tượng có biểu hiện tâm thần đi lang thang, tay lăm lăm viên gạch, sẵn sàng gây thương tích cho người qua đường.



Thực tế, đối tượng này cách đây vài hôm khi đi trên đường Máng Nước (xã An Đồng, huyện An Dương) đã dùng gạch ném một người phụ nữ khiến người phụ nữ này trọng thương ở vùng đầu, vỡ mũ bảo hiểm và được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Chiều ngày 30/11, xác nhận sự việc trên, đại diện Công an xã An Đồng cho biết, đối tượng dùng gạch ném vỡ mũ bảo hiểm, khiến người phụ nữ trọng thương tên là Dũng (trú tại thôn Văn Cú, xã An Đồng, huyện An Dương).

"Qua xác minh ban đầu, chúng tôi được biết đối tượng Dũng là người tâm thần, có sổ, bệnh án điều trị bệnh. Hiện chúng tôi đã có báo cáo với công an huyện An Dương để có hướng xử lý”, đại diện công an xã An Đồng nói.

Công an huyện An Dương cho biết sẽ cho kiểm tra lại vụ việc kể trên sẽ thông tin cho báo chí khi đã có kết luận cụ thể.