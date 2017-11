Không khí lạnh liên tiếp tràn về miền Bắc, Hà Nội rét 14-16 độ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn TW, hiện nay không khí lạnh đã tiến sát đến biên giới phía Bắc nước ta. Dự kiến, chiều và đêm nay sẽ ảnh hưởng tới các tỉnh miền Bắc.

Sang ngày mai (1/12), không khí lạnh tiếp tục được tăng cường mạnh hơn kéo tụt nhiệt độ hầu khắp các tỉnh miền Bắc xuống. Khu vực Hà Nội được dự báo là sẽ có nhiệt độ thấp 14-16 độ trong các ngày tới.

Nguồn ảnh: Vietnamnet

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ chiều nay gió đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Các tỉnh Bắc Bộ trời rét, vùng núi rét đậm; trong đợt rét này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ 13-16 độ, vùng núi 10-13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ.