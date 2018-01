Hành trình Vũ Nhôm bỏ trốn khỏi Việt Nam, vi phạm luật Singapore?

Trốn từ Việt Nam sang Singapore



Chiều ngày 4/1, thông tin từ Bộ Công an cho biết, ngày 04/01/2018, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã tiến hành tiếp nhận bắt bị can Phan Văn Anh Vũ và tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật.

Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ Nhôm, SN 1975; trú tại: Số 82, Trần Quốc Toản, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng) nổi tiếng là một đại gia bất động sản tại Thành phố Đà Nẵng. Phan Văn Anh Vũ là Chủ tịch HĐQT Cty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79; nguyên Chủ tịch HĐQT Cty Cổ phần Nova Bắc Nam 79 (nay là Cty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Chấn Phong).

Ngày 20/12, Cơ quan An ninh điều tra – Bộ Công an đã quyết định khởi tố bị can đối với ông Phan Văn Anh Vũ về tội “Cố ý làm lộ tài liệu bí mật Nhà nước”. Tối 21/12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khám nhà riêng của ông Vũ Nhôm ở Đà Nẵng.

Sau khi xác định bị can không có mặt tại nơi cư trú ở số 82 Trần Quốc Toản, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, ngày 21/12/2017, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra Quyết định truy nã đối với Phan Văn Anh Vũ.

Khi dư luận Việt Nam đang đặt ra nhiều nghi vấn về việc bỏ trốn của ông Phan Văn Anh Vũ thì bất ngờ, tờ Straits Times của Singapore đăng tin 'Phan Van Anh Vu' bị chặn lại tại cửa khẩu Tuas của Singapore hôm 28/12. Để chứng minh, bài báo đăng tải bức ảnh ông Phan Van Anh Vu, người đang bị cơ quan chức năng Việt Nam truy nã.

Vi phạm Luật di trú của Singapore và bị trục xuất, dẫn độ về Việt Nam

Ngày 2/1, Cơ quan Xuất nhập cảnh và Cửa khẩu Singapore (ICA) cho biết đang tạm giữ người có tên Phan Van Anh Vu từ ngày 28/12/2017 vì vi phạm Luật di trú. Thông tin này được trang web chính thức của ICA. Cơ quan này không đưa tiết lộ thêm chi tiết vụ việc.

Ngày 1/1/2018, luật sư người Singapore Reme Choo Zheng Xi - người đại diện cho ông Vu, nói với tờ Straits Times rằng Phan Van Anh Vu đã bị chặn lại khi rời khỏi Singapore qua trạm kiểm soát Tuas vào ngày 28 tháng 12.

Theo thông tin từ luật sư Reme Choo Zheng Xi, ông Vũ (với hộ chiếu mang tên Phan Van Anh Vu) bị bắt lúc 11h ngày 28/12 khi đang làm thủ tục xuất cảnh từ Singapore qua Malaysia tại cửa khẩu tiếp giáp với bang Johor của Malaysia. Hộ chiếu của ông Vũ lúc này đã bị phía Việt Nam hủy nên không còn hợp pháp khi ông Vũ tìm cách sang Malaysia.

Luật sư Choo Zheng Xi cho biết thân chủ của mình gặp vấn đề vì hai hộ chiếu của ông ta mang 2 danh tính khác nhau. Ông Vũ từng đến Singapore trước đây với những giấy tờ này mà không gặp trở ngại.

Trao đổi với tờ PL TPHCM, ông Choo thông tin về ông Phan Văn Anh Vũ cho hay: “Ông ấy đang rất căng thẳng và không bằng lòng với tình hình hiện tại của mình. Ông ấy chia sẻ với tôi rằng tình hình sức khỏe của ông hiện không ổn”...

Ngày 4/1, Hãng Reuters đưa tin Cục Xuất nhập cảnh Singapore (ICA) đã thông báo lệnh trục xuất Phan Van Anh Vu, tức Vũ Nhôm, người bị cơ quan chức năng Việt Nam khởi tố và phát lệnh truy nã.

Theo thư gửi cho luật sư Choo Zheng Xi (Remy), ICA thông báo rằng thân chủ Phan Van Anh Vu của ông này đã có nhiều vi phạm Luật di trú Singapore và bị trục xuất.

Vào khoảng 15h37 chiều 4/1, chuyến bay Vietnam Airlines từ Singapore về Hà Nội chở ông Phan Văn Anh Vũ đã hạ cánh Nội Bài. Sau đó, ông Vũ được di lý để phục vụ quá trình điều tra.

Dư luận cho rằng, việc cơ quan điều tra bắt được Phan Văn Anh Vũ sẽ thúc đẩy nhanh vụ án mà ông Vũ bị khởi tố về hành vi Cố ý làm lộ tài liệu bí mật Nhà nước và những vấn đề liên quan đến các dự án bất động sản mà cơ quan công an đang điều tra liên quan ông Vũ. Việc này được khẳng định trong bản tin mà Bộ Công an vừa phát đi: “Ngày 4/1/2018, cơ quan An ninh điều tra bộ Công an đã tiến hành tiếp nhận bắt bị can Phan Văn Anh Vũ và tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật”.

Chắc chắn những câu hỏi Vì sao Vũ Nhôm dễ dàng trốn khỏi Việt Nam để sang Singapore? Liệu có người “tiếp tay” cho Vũ bỏ trốn? Cũng như các vấn đề liên quan đến các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp liên quan đến Vũ Nhôm?... sẽ được cơ quan điều tra làm rõ trong thời gian tới.