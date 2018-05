Dự báo thời tiết hôm nay 5/5: Miền Bắc tăng nhiệt, chuyển oi nóng

Các tỉnh miền Bắc đêm qua vẫn còn mưa rải rác đặc biệt tại vùng núi. Dự báo thời tiết hôm nay, toàn khu vực sẽ tiếp tục có mưa rào rải rác, sau đó từ mai trời dứt mưa hẳn.

Do có mưa, nền nhiệt miền Bắc chưa biến động nhiều, duy trì ổn định 27-31 độ C. Từ 7/5, quá trình tăng nhiệt sẽ thấy rõ, cao nhất tại Hà Nội lên mức 34 độ C, trời chuyển oi nóng.