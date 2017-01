Dự báo thời tiết hôm nay: Miền Bắc trời tiếp tục âm u

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, dự báo thời tiết hôm nay (ngày 5/1), các khu vực Đông, Tây Bắc Bộ và trung du đều đang chìm trong vùng mây ẩm dẫn đến trời nhiều mây, âm u và ở một số nơi có sương mù, mưa nhỏ.

Khu vực Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ; vùng núi và trung du có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trời lạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%, nhiệt độ trung bình từ 17-21 độ C. Khu vực Tây Bắc, đặc biệt là các vùng núi có nền nhiệt khá thấp, buổi sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 20-24 độ C.

Hà Nội có mưa vài nơi vào buổi sáng. Ảnh: TTKTTV.

Thời tiết Hà Nội có những nét tương đồng với khu vực Đông Bắc Bộ. Trời nhiều mây, âm u trong buổi sáng, có mưa nhỏ ở vài nơi nhưng nền nhiệt không quá thấp. Duy trì ở mức 25-26 độ C.

Trung Bộ mưa giảm, trời nhiều mây, nhiệt độ từ Thanh Hóa đến Vinh, Đồng Hới, Đà Nẵng nhiệt độ vừa phải 24-25 độ C. Các thành phố từ Quy Nhơn đến Phan Thiết sẽ có những khoảng nắng, trời khá mát khi nhiệt độ không vượt quá 32 độ C.