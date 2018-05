Dự báo thời tiết 3/5: Miền Bắc mưa to dồn dập, nguy cơ lở đất

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi không khí lạnh, trong hôm qua, dự báo thời tiết 3/5 khắp Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã có mưa rào và dông trên diện rộng, một số nơi có mưa to như Lạc Sơn (Hòa Bình) 48mm, Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) 96mm, Cao Bằng 73mm, Bắc Ninh 112mm, Sơn Tây (Hà Nội) 58mm…

Đêm qua và sáng nay là thời điểm yếu tố gây mưa hoạt động mạnh nhất, do đó các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông nhiều nơi. Trong cơn dông có khả năng xuất hiện tố, lốc, gió giật mạnh, thậm chí cả mưa đá.