Dự báo thời tiết 28/4: Miền Bắc tăng nhiệt, Đà Lạt rét 16 độ

Trong những ngày qua, miền Bắc liên tục xuất hiện mưa diện rộng, có nơi mưa trên 100mm. Tuy nhiên từ hôm nay, khi khối khí lạnh yếu đi, mưa tại Bắc Bộ chỉ còn tập trung về chiều tối và đêm, mưa trọng tâm tại các tỉnh vùng núi và trung du. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc, gió giật mạnh.



Dự báo thời tiết hôm nay, nền nhiệt tại miền Bắc tăng khoảng 2 độ, cao nhất tại Hà Nội lên 29 độ, các tỉnh Tây Bắc phổ biến 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ.

Đà Lạt se lạnh ban ngày, rét về đêm.

Các tỉnh Thanh Hoá – Thừa Thiên Huế hôm nay có ngày tạnh ráo, sang ngày 29-30/4 sẽ có mưa dông nhiệt về chiều tối. Ban ngày trời nắng nhẹ 28-32 độ C, đêm mát mẻ 22-25 độ.

Từ Đà Nẵng - Bình Thuận, thời tiết tốt, mưa dông ít xuất hiện, thuận lợi cho người dân vui chơi, tắm biển. Mức nhiệt cao nhất ban ngày từ 32-35 độ C, đêm giảm nhanh còn 24-27 độ.

Tây Nguyên duy trì trạng thái ngày nắng nhẹ 31-33 độ C, chiều tối có mưa rào rải rác, đêm se lạnh 20-23 độ C. Riêng Đà Lạt (Lâm Đồng), ban ngày se lạnh 25-26 độ, đêm rét 16 độ C.