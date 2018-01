Điều tra viên nói gì về Trịnh Xuân Thanh khai báo quanh co?

(Kiến Thức) - "Lời khai của bị can không đúng với sự thật vụ án nên kết luận Trịnh Xuân Thanh là quanh co, chối tội", đại diện điều tra viên trả lời câu hỏi của luật sư.

Trong phiên xử vụ án PVN, PVC chiều nay (10/1) , một luật sư bào chữa quyền và lợi ích hợp pháp cho bị cáo Trịnh Xuân Thanh - nguyên Chủ tịch HĐQT - TGĐ PVC đã đề nghị HĐXX hỏi đại diện điều tra viên về kết luận điều tra cho rằng, thân chủ của ông (bị cáo Trịnh Xuân Thanh) khai báo không thành khẩn.

Đại diện điều tra viên cho biết: Với những chứng cứ và lời khai của các bị can khác, ngay cả trong phiên tòa thẩm vấn hai hôm nay cũng thể hiện những lời khai của các bị cáo về hành vi của Trịnh Xuân Thanh tương đối rõ ràng. Tuy nhiên, trong hồ sơ vụ án lời khai của Trịnh Xuân Thanh không xác nhận nội dung trên, chúng tôi vẫn tôn trọng bị can, không ép buộc. Tuy nhiên những lời khai của Trịnh Xuân Thanh “không đúng với sự thật vụ án nên kết luận Trịnh Xuân Thanh là quanh co, chối tội. ”.

Bị cáo Trịnh Xuân Thanh. Nguồn: TTXVN

Đại diện điều tra viên khẳng định, suốt quá trình hỏi cung các bị can, cơ quan điều tra làm việc trên tinh thần thượng tôn pháp luật, tôn trọng ý chí của các bị can và thực hiện đúng các quy trình được pháp luật tố tụng Hình sự quy định.

Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, bị can Trịnh Xuân Thanh - nguyên Chủ tịch HĐQT - TGĐ PVC, trong quá trình thực hiện Dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, giữ vai trò là Chủ tịch Hội đồng quản trị PVC. Trịnh Xuân Thanh đã có hành vi chỉ đạo bị cáo Vũ Đức Thuận ký hợp đồng EPC số 33 để PVC được nhận tạm ứng 6.607.500 USD và trên 1.312 tỷ đồng. Bị cáo Trịnh Xuân Thanh đã quyết định sử dụng hơn 1.115 tỷ đồng trong số tiền tạm ứng này vào mục đích khác, không đưa vào Dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền trên 119 tỷ đồng.