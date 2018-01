Hốt hoảng phát hiện 2 tấn vật liệu nổ trong vườn nhà

Theo nguồn tin của Thông tấn xã Việt Nam, cơ quan Công an huyện Khoái Châu đang xử lý một khối lượng lớn phế liệu là vật liệu nổ tại một hộ dân ở xã Dân Tiến.

Cụ thể, nhận được tin báo từ người dân và Công an xã Dân Tiến về việc phát hiện tại vườn nhà bà Phan Thị Thịnh, sinh năm 1965, ở thôn Yên Lịch, xã Dân Tiến, có chứa một đống phế liệu là vật liệu nổ, gồm các đầu đạn với trọng lượng khoảng 2 tấn, Công an huyện và phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Hưng Yên đã có mặt tại xã Dân Tiến để xác minh, điều tra.

Bước đầu xác minh, cơ quan công an đã xác định được chủ nhân số vật liệu nổ là anh Nguyễn Đức Doanh, sinh năm 1972, ở xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu.

Khai nhận với cơ quan công an, anh Doanh cho biết nguồn gốc số vật liệu nổ này nằm lẫn vào các đống phế liệu trong quá trình thu mua. Do không bán được vật liệu nổ nên tập kết trong người nhà em họ suốt nhiều tháng nay.

Hiện Công an huyện Khoái Châu đã đề nghị Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên phối hợp vận chuyển số đầu đạn trên về nơi an toàn để xử lý.