Đâm chết em gái người tình vì phản đối chuyện yêu chị gái

(Kiến Thức) - Do chị N. phản đối chuyện tình yêu của Lực với chị gái nên hai người xảy ra mâu thuẫn. Đỉnh điểm Lực dùng dao đâm chết em gái người tình rồi bỏ trốn.

Ngày 9/11, Công an TP Cần Thơ đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với đối tượng Lê Hoàng Lực (47 tuổi, ở phường An Hòa, quận Ninh Kiều, Cần Thơ) để điều tra về hành vi "Giết người". Nạn nhân trong vụ việc được xác định là chị Cao T.T. N. (31 tuổi, ở xã Trường Long, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ).



Theo tài liệu, do chị N. đã phản đối quan hệ tình cảm giữa Lực và chị gái của N., nên rạng sáng ngày 3/11, Lực đã ra tay giết chết em gái người tình.

Lê Hoàng Lực đã giết chết em gái người tình vì bị phản đối chuyện tình cảm.

Thời điểm xảy ra vụ việc, người thân chị N. đang nằm ngủ chỉ nghe tiếng chị N. la lớn. Lúc họ phát hiện ra thì trên người nạn nhân có nhiều vết đâm, dẫn đến mất máu. Gây án xong, Lực nhanh chóng bỏ trốn, còn chị N. đã tử vong ngay sau đó.

Đến ngày 5/11, Lực đã bị công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại huyện Kế Sách (tỉnh Sóc Trăng). Lực bước đầu đã thừa nhận đã dùng dao đâm chị N. tử vong.

Được biết, chị N. là con gái thứ trong gia đình có 4 chị em. Bố mẹ chị N. chủ yếu làm vườn nhưng có cuộc sống ổn định.

Hiện vụ việc đang được làm rõ.