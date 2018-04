CQĐT thu giữ 500 tỷ của Phan Sào Nam như thế nào?

(Kiến Thức) - Tại cơ quan điều tra, Phan Sào Nam khai cất giấu khoảng 200 tỷ đồng ở Quảng Ninh và 300 tỷ tại TP HCM. Cơ quan công an đã thu giữ được toàn bộ và tạm lưu tại Kho bạc Nhà nước chi nhánh Phú Thọ.

Đến nay, cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho hay, ở giai đoạn một điều tra đường dây đánh bạc nghìn tỷ qua internet, cơ quan điều tra (CQĐT) xác định Phan Sào Nam (cựu Chủ tịch hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần VTC online) và Nguyễn Văn Dương (Chủ tịch HĐQT Công ty Đầu tư phát triển An ninh công nghệ cao - CNC) là chủ mưu, điều hành 25 đại lý trên toàn quốc với tổng số tiền giao dịch gần 10.000 tỷ.

Vietnamnet dẫn một nguồn tin cho hay, trong quá trình làm việc với CQĐT, Phan Sào Nam đã khai báo việc cất giấu 200 tỷ đồng tiền mặt tại hai chiếc thùng ở Quảng Ninh và hơn 300 tỷ gồm vàng, USD, tiền mặt tại TP HCM.

Đối tượng Phan Sào Nam sau khi bị tạm giữ.

Trên cơ sở đó, cơ quan điều tra đã tiến hành công tác thu giữ tang vật tại hai địa điểm trên. Cụ thể, khám xét ở một địa chỉ tại Quảng Ninh, các điều tra viên vô cùng kinh ngạc với số tiền hàng tỷ đồng được Nam che đậy sơ sài trong hai thùng gỗ lớn cất trong gara ô tô. Khi di chuyển tang vật, CQĐT thậm chí phải thuê thêm cả xe tải để chở tiền.

Tại TP HCM, các điều tra viên phải mất nhiều công sức suốt từ 20h tối hôm trước tới 4h30 phút sáng hôm sau mới có thể kiêm kê hết toàn bộ số vàng, đô la mà Phan Sào Nam có ý định chuyển hóa vào bất động sản.

Theo Tiền Phong, khi CQĐT đưa tang vật lên máy bay vận chuyển ra Hà Nội, đã phải có sự can thiệp của PA92 Công an TPHCM để giảm bỏ thủ tục đưa hàng đặc biệt qua đường hàng không. Và ra đến Nội Bài, lực lượng điều tra đã phải dùng đến 4 ô tô chuyển hàng đến nơi quản lý tang vật.

Sau khi thu giữ 500 tỷ của Phan Sào Nam, CQĐT đã đưa về tạm lưu tại Kho bạc Nhà nước chi nhánh Phú Thọ. Số tang vật là vàng, USD được một ngân hàng định giá theo tỷ giá rồi chuyển thành tiền mặt. Dự kiến, sau khi tòa tuyên án, số tiền sẽ được chuyển vào ngân sách Nhà nước.

Về số tiền 3,5 triệu USD (tương đương 70 tỷ đồng) mà Phan Sào Nam gửi ở Singapore, nguồn tin cho biết sau này cơ quan điều tra sẽ hợp tác với cảnh sát quốc tế để thu hồi số tiền nêu trên.

Theo CQĐT công an tỉnh Phú Thọ, đường dây đánh bạc của Phan Sào Nam , Nguyễn Văn Dương có quy mô rất lớn, lên tới hàng ngàn tỷ đồng với sự tham gia của hàng nghìn người trong nước và nước ngoài. Công an Phú Thọ bước đầu đã thu được trên 1.000 tỷ đồng, số ngoại tệ đánh bạc chuyển ra nước ngoài ước chừng 3,6 triệu USD.

Trong hợp đồng ăn chia lợi nhuận thu về từ đường dây đánh bạc, Phan Sào Nam sẽ được chia 60%, Nguyễn Văn Dương hưởng 40% lợi nhuận. Về phần ông Nguyễn Thanh Hóa – nguyên Cục trưởng Cục phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50) sẽ nhận khoảng 20% từ số tiền mà Dương được hưởng.

Thực tế, theo lời khai của Nguyễn Văn Dương, đến thời điểm bị bắt, bằng hình thức chuyển khoản lòng vòng dưới dạng hợp đồng kinh tế, cuối cùng được rút ra bằng tiền mặt, Dương đã chuyển đến ông Hóa 17 tỷ đồng. Trong số này, có 12 tỷ đồng thể hiện là tiền ông Nguyễn Thanh Hóa “vay” Dương trong khoảng thời gian năm 2016-2017, và chưa thấy có chứng cứ ông Hóa trả lại.

Ngoài ra, một nguồn tin cũng cho rằng ông Phan Văn Vĩnh – nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát cũng nhận được khoản lợi nhuận khổng lồ từ đường dây đánh bạc này. Dù vậy, CQĐT vẫn chưa công bố chi tiết số tiền hưởng lợi của ông Vĩnh.