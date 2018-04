Chuyện giờ mới kể gã cha dượng đánh chết con riêng người tình

Nguyễn Văn Hải (21 tuổi), là một thanh niên đẹp trai, cao to, nhưng Hải chọn cách sống "già nhân ngãi non vợ chồng" với một người đàn bà hơn mình gần 10 tuổi là Đoàn Thị Hồng Nga (30 tuổi, ngụ ấp Thuận Hòa, xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú), đã ly dị với chồng.

Hải đã cùng Nga và cháu Nguyễn T.Đ. - con trai riêng của Nga - thuê phòng trọ tại ấp 4, xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài sinh sống.

Theo người dân ở ấp 5 xã Lộc Tấn, Hải từng là một người hiền lành, hiếu thảo với cha mẹ, lại học giỏi. Tuy nhiên, sau khi cha mất đi, Hải sa vào rượu chè, ăn chơi với bạn bè rồi hư hỏng.

Sống với mẹ con Nga, Hải thường xuyên đánh đập cháu Đ. và nhốt trong phòng không cho cháu bé ra khỏi cửa phòng trọ. Ngày 16-3, Hải đánh cháu Đ. bầm dập khắp người. Sau đó, Hải ép cháu Đ. phải kéo quần xuống, đi lại trong phòng cho mình "livestream" trên Facebook. Hình ảnh trong đoạn clip cho thấy cháu Đ. rất đau, đi lại khó khăn, mệt muốn nghỉ nhưng Hải không buông tha.

Đối tượng Nguyễn Văn Hải tại Cơ quan điều tra.

Ngày 27/3, Hải ở một mình trong phòng với cháu Đ. Đến khoảng 14h, Hải bất ngờ gọi điện cho báo cho Nga là sức khỏe cháu Đ. không tốt, gọi chị này về cùng Hải đưa cháu đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước cấp cứu. Tuy nhiên, cháu Đ. đã tử vong.

Ngay sau đó, Hải bàn với chị Nga đưa thi thể cháu Đ. về nhà mình tại ấp 5, xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh để tổ chức đám tang cho "con trai". Chiều hôm đó, Hải tìm tới cơ sở mai táng để mua quan tài, quần áo và nhiều vật dụng để về làm lễ tang. Hàng xóm bất ngờ, nên sang hỏi thăm, chia buồn.

Anh Thành đau xót ôm di ảnh của cháu Đ..

Khi những người này hỏi chuyện thì Hải nói rằng đám tang này là tổ chức cho "con trai" của mình bị ngã không qua khỏi, được bệnh viện trả về. Nhiều người dân tỏ ra nghi ngờ bởi Hải còn quá trẻ, chưa ai từng nghe biết gì việc Hải có con. Họ đã trình báo sự việc với chính quyền. Công an huyện Lộc Ninh phát hiện nhiều điểm bất thường đã báo cáo sự việc cho Công an tỉnh Bình Phước. Khám nghiệm hiện trường và tử thi, Phòng Cảnh sát kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Bình Phước xác định, nạn nhân có dấu hiệu tác động của ngoại lực dẫn đến tử vong.

Ngày 30/3, cơ quan Công an đã bắt giữ Hải, đồng thời mời một số người liên quan về trụ sở làm việc.

Ngày 2/4, tại cơ quan Công an, Hải khai, khoảng 6h ngày 27-3, mẹ cháu Đ. đi làm công ty. Hải ở nhà, mua thức ăn về nhưng cháu Đ. không chịu ăn nên Hải dọa đánh. Cháu Đ. vẫn không ăn, Hải dùng tay đấm mạnh vào ngực, dùng chân đá vào hông cháu Đ. khiến nạn nhân ngã xuống đất bất tỉnh. Sau đó, Hải đưa cháu Đ. đến Bệnh viện đa khoa Bình Phước cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong trước đó.

Hải còn khai nhận, trong quá trình sống chung, Hải đã nhiều lần dùng tay, chân đánh cháu Đ. rất dã man.

Người dân bàng hoàng và phẫn nộ trước cái chết quá oan uổng và đau xót của cháu Đ.

Chưa đầy 2 tuổi, nhưng vì cha mẹ ly hôn, cháu Đ. phải về sống với mẹ và bà ngoại. Chị Nga - mẹ cháu thường xuyên thay đổi chỗ làm, chỗ ở. Làm nghề lái xe, anh Nguyễn Ngọc Thành (28 tuổi, ngụ huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, cha cháu Đ.) có ít thời gian để ghé qua thăm con. Thi thoảng, anh Thành gửi thêm tiền cho bà ngoại để hỗ trợ nuôi cháu. Vài ngày trước, anh Thành hỏi, bà ngoại cháu Đ. cho biết cháu đã được mẹ đón đến ở nơi khác nhưng không biết ở đâu. Cháu Đ. đã phải nghỉ học.

Bà Nguyễn Thị Tùng (68 tuổi, bà ngoại của cháu Đ.), nghẹn ngào cho biết: "Hôm Nga và Hải về đón Đ., tôi đã không đồng ý. Tuy nhiên, cả hai vẫn cố tình đưa thằng bé đi. Tôi gọi điện hỏi thăm cháu thì không liên lạc được. Không ngờ cháu tôi phải chết đau đớn, tức tưởi như thế".

Anh Thành, cha cháu Đ. đau đớn chia sẻ: "Cháu Đ. rất ngoan, lễ phép với người lớn. Sáng 27-3, tôi đã mua chiếc xe đạp để tặng sinh nhật con. Vậy mà...!".

Nghe hung tin, anh đã vội vàng tới đám tang của con trai. Lúc đó anh thấy vợ cũ của mình ngồi thản nhiên cắn hạt dưa, tuyệt nhiên không có giọt nước mắt nào cho con. "Tôi bước tới định nhìn mặt con lần cuối thì bị Nga xô ngã. Mẹ và chị ruột của Nga bước tới cũng bị Nga ngăn cản, đến mức mấy anh Công an phải can thiệp, chúng tôi mới được tiếp cận quan tài của con tôi.

Tại xóm trọ, nhiều người dân vẫn không khỏi xót xa và bàng hoàng. Người ta không hiểu nổi là dù biết con trai bị đánh đập liên tục nhưng mẹ của cháu Đ. vẫn chấp nhận sống chung với cậu trai trẻ này. Nhiều lần hàng xóm nghe tiếng cháu Đ. khóc thét, van xin, đã qua can ngăn nhưng Hải khóa trái cửa nên họ không làm gì được.

Chị V., sống cùng dãy trọ của Hải, bức xúc: "Ở xóm trọ này hơn 1 năm nhưng Hải ít khi giao tiếp với hàng xóm. Trước Tết, tôi thấy cháu Đ. được đón về ở cùng. Gần đây, đôi tình nhân này thường xuyên xảy ra to tiếng. Nga đi làm, Hải hay khóa trái cửa rồi đánh đập cháu Đ. Nhiều người thấy sự việc, nghe cháu Đ. khóc thét lên cũng muốn sang để can ngăn nhưng không thể vào được".

Còn chị H.T., một hàng xóm cho biết: "Chiều 21-3, tôi đi làm về thì thấy Hải đi đón Nga và quên không khóa cửa. Tôi vào phòng thì phát hiện cháu Đ. đang quỳ một góc tường, cổ tay bị sưng tấy. Bảo ngồi xuống, cháu không ngồi được vì đau ở mông. Tôi vạch quần cháu ra thì thấy hai bên mông của cháu bị đánh bầm dập, thuốc tím, thuốc xanh bôi đầy mông. Vạch áo Đ. lên, tôi lại thấy những vết lằn sâu của những vết thương còn chưa lành. Bức xúc, tôi đã điện thoại cho chủ nhà trọ nhờ can thiệp. Ngay sau đó, chủ nhà trọ cũng đã xuống trực tiếp phòng để trao đổi làm việc với Hải và Nga…".

Từ hôm đó, chị H.T. cũng thường hay để ý đến phòng của Hải hơn để theo dõi sự việc nhưng không thấy chuyện gì. Bất ngờ, rạng sáng 28-3, chị H.T. ngủ dậy thì bàng hoàng nghe những người trong xóm nói cháu Đ. đã tử vong không rõ nguyên nhân.

Bức xúc, hàng xóm trong khu trọ đều mong kẻ gây ra tội ác phải bị pháp luật trừng trị thích đáng để làm gương.