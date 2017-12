Gã cha dượng đồi bại hãm hiếp con gái 8 tuổi

Chiều ngày 22/12, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Huy (SN 1989, ở huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh) để điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em. Nạn nhân là cháu cháu N.A.T (SN 2009) con riêng của vợ Huy.

Huy tại cơ quan công an. Ảnh báo Quảng Ninh.

Theo tài liệu, năm 2013, Huy và chị N.T.V. (SN 1985, cùng ở huyện Hải Hà) mẹ của cháu T. tái hôn và về sống chung cùng một nhà. Cuối tháng 10/2017, khi thấy cháu T. đang chơi ở nhà ngoài không có ai, Huy đã phá cửa sổ vào hãm hiếp cháu.

Biết được vụ việc, chị V. đã đưa con đến cơ quan công an trình báo. Huy đã được công an Hải Hà triệu tập ngay sau đó. Tại cơ quan công an Huy đã phải cúi nhận toàn bộ hành vi cưỡng hiếp của mình với cháu T. nhiều lần.

Công an huyện Hải Hà đã bàn giao đối tượng cho Công an tỉnh Quảng Ninh xử lý theo đúng thẩm quyền.