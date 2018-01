Cầu cứu danh hài Hoài Linh vì cái chết của 2 con: VKSND tỉnh đã “thấu”

xe khách cán chết hai cháu bé (con của vợ chồng anh Phú). Di ảnh 2 con của vợ chồng anh Phú Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) tỉnh Bình Dương vừa có quyết định giải quyết khiếu nại của vợ chồng anh Nguyễn Văn Phú (35 tuổi) về việc VKSND và CQĐT Công an TX Dĩ An không khởi tố hình sự đối với Nguyễn Thái Dương (37 tuổi, quê tỉnh Hậu Giang) - tài xế(con của vợ chồng anh Phú).

Theo bản kết luận của VKSND tỉnh Bình Dương do ông Nguyễn Ngọc Hoàng, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh ký quyết định chấp nhận nội dung khiếu nại của vợ chồng anh Phú đối với Quyết định của VKSND TX Dĩ An.

Được cứu sống với tỉ lệ thương tật 51%, tuy nhiên suốt 9 tháng qua người mẹ trẻ này không thể gượng dậy vì sự ra đi của 2 con gái nhỏ. “Yêu cầu Viện trưởng VKSND TX Dĩ An ra quyết định hủy Quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Cơ quan CSĐT Công an TX Dĩ An và ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật”, Quyết định của VKSND tỉnh Bình Dương nêu rõ.

Theo VKSND tỉnh Bình Dương, sau khi thụ lý đơn khiếu nại của vợ chồng anh Phú, Viện KSND tỉnh Bình Dương đã tiến hành xác minh và xác định: Trước khi xảy ra tai nạn, tài xế Nguyễn Thái Dương đã phát hiện hệ thống phanh chính có dấu hiệu không bình thường, có thể gây nguy hiểm cho xã hội nhưng do tự tin, cẩu thả nên Dương không dừng lại để kiểm tra, sửa chữa mà tiếp tục điều khiển xe lưu thông, dẫn đến hệ thống phanh chính mất hiệu lực, gây ra tai nạn.

Ngoài ra, tài xế này không có giấy phép lái xe ôtô phù hợp với loại xe điều khiển (Dương chỉ có bằng B2, trong khi xe khách Dương điều khiển phải là bằng dấu D). Vì vậy Dương không đủ điều kiện để điều khiển ôtô chở khách 29 chỗ ngồi nên khi xảy ra sự cố, Dương đã không đủ năng lực và kinh nghiệm để xử lý, khắc phục sự cố dẫn đến hậu quả rất nghiêm trọng.

Vợ chồng anh Phú thêm 1 lần đau khổ vì kết luận của CQĐT, VKSND TX Dĩ An về việc không khởi tố vụ án. “Do vậy, hành vi của Nguyễn Thái Dương có dấu hiệu của tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, quy định tại Điều 202, Bộ Luật hình sự năm 1999”, kết luận của VKSND tỉnh Bình Dương nêu rõ.

Trước đó sau hơn 9 tháng xảy ra vụ tai nạn thảm khốc xe khách cán chết 2 con, ngày 7/11/2017, vợ chồng anh Phú nhận được kết luận của CQĐT Công an TX Dĩ An thông tin về nguyên nhân vụ tai nạn.

Tuy nhiên CQĐT Công an TX Dĩ An chỉ cho rằng vụ tai nạn là yếu tố khách quan do sự cố an toàn kỹ thuật (mất phanh), việc tài xế Dương không có GPLX phù hợp với loại xe 29 chỗ nói trên không phải là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn nên không đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

Quá bức xúc và tột cùng đau khổ, chị Chung không còn cách nào khác đã cùng chồng ôm di ảnh 2 con, khóc nức nở rồi nhờ người thân quay lại đoạn video clip để…cầu cứu danh hài Hoài Linh.