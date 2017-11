Cầu cứu danh hài Hoài Linh khi nhận kết luận điều tra cái chết hai con nhỏ

vụ TNGT khiến 2 con nhỏ chết thảm: Mời độc giả xem video clip mẹ cầu cứu danh hài Hoài Linh về

Những ngày qua, sau khi nhận được kết luận điều tra về vụ TNGT của Công an TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương làm 2 con gái của mình tử vong, vợ chồng anh Nguyễn Văn Phú (35 tuổi) thêm 1 lần nữa quặn đau vì cho rằng bản kết luận này “không thể làm con mình an lòng nơi chính suối”.

Buổi tan trường thảm khốc

Hiện trường vụ TNGT thảm khốc. Chiếc cặp di học của con gái chị Chung nằm kẹt dưới ôtô khách 29 chỗ do tài xế Nguyễn Thái Dương điều khiển. Chiều 13/2/2017, chị Lê Thị Kim Chung (30 tuổi, quê tỉnh Phú Thọ, vợ anh Phú) chạy xe máy chở theo con gái nhỏ là bé Nguyễn Thị Thanh Nga (2 tuổi) từ nhà ở phường Tân Bình, TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương đến trường học đón con gái là Nguyễn Thị Ngọc Lan (10 tuổi).

Di ảnh 2 cháu Nga và Lan. Trong lúc chị Chung cùng 2 con và rất nhiều phương tiện khác đang dừng chờ đèn đỏ tại ngã 5 giao lộ đường Mỹ Phước - Tân Vạn với đường Thanh Niên và đường Cây Da (thuộc KP Tân Phú 2, phường Tân Bình) thì bị xe khách 29 chỗ mang BKS 51B-176.41 do Nguyễn Thái Dương (37 tuổi, quê tỉnh Hậu Giang) điều khiển đang chạy trên đường Mỹ Phước – Tân Vạn lao tới. Chiếc xe khách 29 chỗ nói trên tông vào 2 ôtô bán tải của anh Lý Minh Thanh và Vũ Hồng Tâm đang chạy song song cùng chiều, rồi lao tiếp đường Cây Da nối dài, đụng vào xe máy của 3 mẹ con chị Chung và hàng loạt phương tiện đang dừng chờ đèn khác. Chiếc xe “điên” chỉ dừng lại sau khi tông gãy trụ điện và lao xuống rãnh cống thoát nước ven đường.

Hậu quả của vụ tai nạn thảm khốc làm 2 bé Nga và Lan tử vong tại chỗ, chị Chung và người phụ nữ đi xe máy khác tên Nguyễn Thanh Tâm bị thương rất nặng được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Riêng các nạn nhân còn lại bị thương nhẹ, hàng loạt ôtô, xe máy bị hư hỏng nặng.

Cầu cứu danh hài Hoài Linh vì bản kết luận điều tra

Được cứu sống với tỉ lệ thương tật 51%, tuy nhiên suốt 9 tháng qua người mẹ trẻ này không thể gượng dậy vì sự ra đi của 2 con gái nhỏ. Hơn 20 ngày được các bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) giành lại mạng sống từ “thần chết” với đủ tổn thương như gãy xương sườn từ số I đến IX; dập phổi, lách, gãy xương chậu… chị Chung được cứu sống nhưng mang trong người tỉ lệ thương tật 53%. Thế nhưng, những thương tật về thể xác không chỉ như hạt bụi khi người mẹ này một lần nữa tưởng như không thể đứng dậy được khi nghe người thân báo tin 2 con gái nhỏ đã vĩnh viễn ra đi.

“Suốt 9 tháng trời nay, vợ chồng tôi như sống trong cảnh địa ngục. Đi đâu, làm gì và kể cả trong giấc ngủ, hình bóng của 2 con gái nhỏ cứ lởn vởn trong đầu”, anh Phú nghẹn ngào chia sẻ.

Cũng trong suốt thời gian này, 2 vợ chồng anh Phú liên tục lên xuống CQĐT Công an TX Dĩ An để hỏi về kết luận về nguyên nhân vụ tai nạn. “Tôi nóng lòng muốn biết vì sao xảy ra tai nạn để vợ chồng tôi có thể đến mộ nói với các con vì sao chúng vĩnh viễn xa rời vòng tay ba mẹ”, chị Chung nghẹn ngào nói.

Mới đây, ngày 7/11, vợ chồng chị Chung nhận được kết luận của CQĐT Công an TX Dĩ An thông tin về nguyên nhân vụ tai nạn. Theo vợ chồng anh Phú thì khi nhận bản kết luận này, thêm một lần nữa vợ chồng anh quặng đau vì bản kết luận “không thể làm con mình an lòng nơi chính suối”.

Hiện trường vụ TNGT thảm khốc. Dù CQĐT xác định tài xế điều khiển xe loại 29 chỗ nhưng chỉ có GPLX ôtô hạng B2, không phù hợp để điều khiển xe khách 29 chỗ là vi phạm Luật GTĐB và có hành vi sửa chữa bằng lái nhưng đã ra quyết định không khởi tố hình sự. Theo bản kết luận do Thượng tá Võ Văn Hồng, thủ trưởng Cơ quan CSĐT (Trưởng Công an TX Dĩ An) ký, xác định nguyên nhân vụ tai nạn là do hệ thống phanh chính xe khách BKS 51B-176.41 không đảm bảo an toàn kỹ thuật (mất phanh) ngay trước khi xảy ra tai nạn khiến tài xế Nguyễn Thái Dương không giảm được tốc độ và gây ra vụ tai nạn thảm khốc.

Kết luận của CQĐT xác nhận các nạn nhân có liên quan không có lỗi; riêng tài xế Dương điều khiển xe loại 29 chỗ nhưng chỉ có GPLX ôtô hạng B2, không phù hợp để điều khiển xe khách 29 chỗ là vi phạm Luật GTĐB; đồng thời chủ phương tiện kinh doanh vận tải hành khách không có GPKD theo quy định là vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông. Tuy nhiên CQĐT Công an TX Dĩ An chỉ cho rằng vụ tai nạn chỉ là yếu tố khách quan do sự cố an toàn kỹ thuật (mất phanh), việc tài xế Dương không có GPLX phù hợp với loại xe 29 chỗ nói trên không phải là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn nên không đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

Vợ chồng anh Phú vẫn tiếp tục "gõ cửa" khắp nơi để khiếu nại quyết định của Công an TX Dĩ An. "Cơ quan CSĐT Công an TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự theo Khoản 2, Điều 107 BLTTHS và kết thúc điều tra liên quan vụ TNGT nói trên", Trưởng Công an TX Dĩ An Võ Văn Hồng thông tin.

Cho rằng kết luận mập mờ, che dấu tội phạm khi cố tình không khởi tố vụ án hình sự đối với tội phạm có các yếu tố cấu thành tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”, vợ chồng chị Chung đã làm đơn khiếu nại Công an, VKS TX Dĩ An cũng như Công an, VKS tỉnh Bình Dương. Tuy nhiên trong công văn phản hồi, Công an TX Dĩ An cho rằng xét thấy đơn khiếu nại của đương sự là không đúng và một lần nữa khẳng định việc Công an ra Quyế định không khởi tố vụ án hình sự là đúng.

Trong khi đó, ông Võ Văn Rơi, Viện trưởng VKSND TX Dĩ An dù trong quyết định giải quyết khiếu nại có thông tin thêm rằng tài xế Nguyễn Thái Dương (tài xế xe khác 29 chỗ gây tai nạn) ngoài việc không có bằng lái ôtô phù hợp với loại phương tiện điều khiển (như kết luận của CQĐT Công an TX Dĩ An), còn có thêm hành vi chỉnh sửa bằng lái ôtô. Tuy nhiên, với những lỗi vi phạm này không phải là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn nên không đủ căn cứ để xử lý hình sự. Cuối cùng, Viện trưởng VKSND TX Dĩ An đã quyết định bác đơn khiếu nại của vợ chồng anh Phú và chị Chung.

Quá bức xúc và tột cùng đau khổ, chị Chung không còn cách nào khác đã cùng chồng ôm di ảnh 2 con, khóc nức nở rồi nhờ người thân quay lại đoạn video clip để…cầu cứu danh hài Hoài Linh .

“Tôi thần tượng danh hài Hoài Linh từ xưa nay. Đến trong giai đoạn đau đớn nhất của cuộc đời tôi vẫn lấy “cái duyên hài” của anh làm niềm an ủi trong sự sống của mình. Nay đứng trước sự tuyệt vọng vì nỗi oan ức cái chết của 2 con, tôi muốn bày tỏ nỗi niềm đến thần tượng của mình dù biết rằng Hoài Linh cũng khó có thể giúp được gì cho vợ chồng tôi”, chị Chung chia sẻ trong nước mắt.