Cao Toàn Mỹ khiếu nại, đề nghị kỷ luật luật sư của Phương Nga

Luật sư Nguyễn Văn Dũ bị ông Cao Toàn Mỹ khiếu nại.

Theo đơn của ông Cao Toàn Mỹ khiếu nại, ông là bị hại trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” mà các bị can là Trương Hồ Phương Nga và Nguyễn Đức Thùy Dung thực hiện.

Trong đơn, ông Mỹ đề nghị: "Xem xét kỷ luật đối với Luật sư Nguyễn Văn Dũ, vì LS Nguyễn Văn Dũ có những phát ngôn sai lệch, tùy tiện trên các phương tiện thông tin truyền thông, báo chí, trang mạng xã hội... liên quan đến vụ án hình sự Trương Hồ Phương Nga và Nguyễn Đức Thùy Dung “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, nhiều phát ngôn của LS Dũ mang tính chủ quan, phiến diện, ngụy biện nhằm làm méo mó dư luận một cách vụ lợi, vi phạm quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp LS, vi phạm Luật Báo chí, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống cũng như công việc kinh doanh của tôi...”.

Ngoài ra, ông Cao Toàn Mỹ cũng cho rằng, đến nay có nhiều trang báo, trang mạng xã hội dẫn lời LS Dũ và ông Dũ đưa thông tin không đầy đủ, một chiều, không trung thực về vụ án “gây áp lực lớn lên cuộc sống và gia đình ông. “Việc đưa tin không trung thực dẫn đến đại đa số người đọc bất bình với những diễn biến hiện nay của vụ án. Điều này gây áp lực to lớn đến các cơ quan tiến hành tố tụng, có thể dẫn đến hậu quả khó lường cho tôi và gia đình", ông Mỹ viết trong đơn.

Về việc LS Dũ đã viết đơn kiến nghị gửi nhiều cơ quan tố tụng và cơ quan báo chí vu cáo ông Mỹ đã có 17 chuyến xuất cảnh với cô Trương Hồ Phương Nga. Theo ông Mỹ, trong thực tế đây là 17 lần bao gồm cả xuất và nhập cảnh. Đây là những chuyến đi công tác chung ngẫu nhiên, đôi lúc đi trùng hợp với việc Phương Nga đi mua sắm. Hơn nữa Phương Nga đi cùng bạn trai chứ không đi riêng với ông Mỹ.

Về việc luật sư Dũ có đơn kiến nghị về việc đình chỉ vụ án gửi cơ quan tiến hành tố tụng và cũng được rất nhiều cơ quan báo chí đăng tải. Trong đó có những nội dung vu cáo ông Mỹ làm giả mạo giấy tờ.

Ông Mỹ cũng đưa ra câu hỏi: "Trong khi vụ việc đang được tòa án trả hồ sơ điều tra bổ sung, chưa có bất cứ kết luận nào từ cơ quan tố tụng thì căn cứ vào cơ sở pháp lý nào để ông Dũ vu cáo tôi làm giả mạo giấy tờ?".

Trả lời báo chí, luật sư Nguyễn Văn Dũ cho rằng toàn bộ những gì ông Dũ phát biểu và viết trong kiến nghị 58 trang gửi Quốc hội và các cơ quan tố tụng Trung ương và TP.HCM là có căn cứ và đúng pháp luật.

Trước đó, Công an TP.HCM đã quyết định tạm đình chỉ vụ án Trương Hồ Phương Nga và Nguyễn Đức Thùy Dung bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản để làm rõ, chờ kết quả giám định một số vật chứng do luật sư cung cấp.

