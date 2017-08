Những vụ tai nạn giao thông thảm khốc tuần qua (21-27/8)

Chiều 26/8, công an quận 9 (TP HCM) xác nhận trên địa bàn xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 1 người phụ nữ tử vong, thi thể không nguyên vẹn. Hiện, cơ quan công an vẫn đang điều tra làm rõ nguyên nhân trong vụ tai nạn thương tâm người phụ nữ bị xe bồn cán. Nhiều người đặt nghi vấn tài xế xe bồn đã cán qua rồi tiếp tục lùi xe cán lên người phụ nữ lần nữa khiến thi thể nạn nhân không nguyên vẹn. Ảnh: VTC News. Vào khoảng 3h sáng 26/8, trên QL1A tuyến tránh TX. Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh đã xảy ra 1 vụ TNGT khiến xe container cày nát hơn 30m dải phân cách cứng giữa đường. Rất may vụ tai nạn không có thương vong về người. Ảnh: Giao Sáng 27/8, nguồn tin từ Công an huyện Thủ Thừa (Long An) cho biết lực lượng CSGT huyện đang trích xuất camera an ninh để truy tìm tài xế ô tô du lịch liên quan đến vụ tai nạn giao thông làm chết người trên Quốc lộ 62.

thông. Ảnh: Người lao động. Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào ngày 25/8 trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Sông Phan (huyện Hàm Tân, Bình Thuận) làm anh Nguyễn Hoàng Nguyên (33 tuổi, ngụ tại thị xã La Gi, Bình Thuận) tử vong tại chỗ. Xe tải lưu thông trên quốc lộ 1 bất ngờ tự lật sang trái đè lên ôtô do anh Nguyên lái khiến tài xế này tử vong tại chỗ. Ảnh: Zing. Chiều muộn 25/8, ôtô con mang biển số tỉnh Điện Biên lưu thông trên quốc lộ 12, theo hướng Điện Biên đi Lai Châu, qua đoạn đường thuộc xã Chăn Nưa, huyện Sìn Hồ (tỉnh Lai Châu) bất ngờ lao xuống lòng hồ thủy điện Sơn La. Sự cố khiến tài xế và người đi cùng tử vong trong ôtô. Ảnh: Zing. Cũng trong ngày 25/8, trên tuyến đường Hồ Chí Minh (đoạn qua buôn Kroa B, xã Cuôr Đăng, huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk) đã xảy ra vụ va chạm giữa xe cấp cứu và xe máy khiến 2 thanh niên thương vong, chiếc ô tô cấp cứu và xe máy hư hỏng nặng, chiếc xe máy biến dạng hoàn toàn. Ảnh: Pháp luật plus. Sau va chạm, xe cấp cứu biến dạng phần đầu. Ảnh: Pháp luật plus. Chiều 25/8, thông tin từ Đội CSGT, Công an huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh cho hay: trên địa bàn xảy ra 1 vụ tai nạn giữa 1 ô tô con và 1 xe máy khiến 1 người đàn ông tử vong tại chỗ. Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, xe máy trong vụ tai nạn đã đi không đúng làn đường quy định. Ảnh: Giao thông. Vụ va chạm xảy ra vào khoảng 19h, ngày 25/8, trên QL1A (đoạn thuộc huyện Xuân Lộc, Đồng Nai) giữa xe khách và đầu kéo container khiến nhiều hành khách một phen hoảng loạn. Vụ việc cũng làm cho 2 người bị thương nặng. Ảnh: CA TP HCM. Gần trưa 22/8, tại tuyến đường thuộc khu chợ Bãi, xã Yên Phúc, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn, 2 người đàn ông đi xe máy đến khu vực chợ Bãi, đã tông vào đầu xe tải chở cát đi ngược chiều. Cú đâm mạnh khiến xe máy gãy làm đôi, 2 người đàn ông tử vong tại chỗ. Ảnh: ĐSPL.

