Bộ mặt thật của những kẻ truyền đạo trong “Hội thánh đức chúa trời”

Như Báo Lao Động đã thông tin: Khoảng 10h ngày 27.3, Công an huyện Thuỷ Nguyên (TP Hải Phòng) nhận được tin báo của Phó chủ tịch HĐND xã Lập Lễ, huyện Thủy Nguyên Trần Văn Tuấn, về việc 2 thanh niên lạ mặt đến địa phương hoạt động tuyên truyền, lôi kéo người dân tham gia tôn giáo “Hội thánh đức chúa trời” trái pháp luật.

Quang cảnh một buổi truyền giáo của “Hội thánh đức chúa trời”.

Ngay sau đó, chỉ huy CA huyện Thủy Nguyên đã chỉ đạo đội an ninh xuống địa bàn, phối hợp với Đồn công an Bến Rừng và chính quyền địa phương kiểm tra thông tin, yêu cầu 2 đối tượng trên về trụ sở công an làm việc.

Danh tính các đối tượng được xác định là Trần Hữu Nghị (40 tuổi, ở tổ 8, phường Lãm Hà, quận Kiến An) và Nguyễn Văn Hiếu (40 tuổi, ở xã Hồng Thái Tây, Đông Triều, Quảng Ninh).

Thông tin từ lực lượng chức năng, Nghị là thành phần bất hảo, nghiện ma túy đá nhiều năm và chỉ mới học hết lớp 9, chưa có vợ con, thường xuyên lang thang nay đây mai đó. Hắn cũng là đối tượng nằm trong diện quản lý của công an phường sở tại.

Hồ sơ của Nghị thể hiện, ngày 8.2.2018, TAND quận Kiến An ra Quyết định số 5 về áp dụng biện pháp xử lý hành chính, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với Trần Hữu Nghị, nhưng sau đó Nghị đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Khi cơ quan chức năng đang truy tìm Nghị về chấp hành quyết định của toà án thì Công an huyện Thuỷ Nguyên phát hiện Nghị cùng Nguyễn Văn Hiếu đang đi vận động lôi kéo người dân tham gia "Hội thánh đức chúa trời".

Theo khai nhận của Nghị, bản thân nghiện ma túy, không có tiền phục vụ nhu cầu nên khi gặp Hiếu (cả hai quen nhau từ trước - PV), được Hiếu tuyên truyền về "Hội thánh đức chúa trời" đã đi theo Hiếu vận động những người nhẹ dạ cả tin với mục đích kiếm tiền sử dụng ma túy.

Nghị cũng khai nhận, bản thân không hiểu bất kỳ điều gì về "Hội thánh đức chúa trời" cũng như giáo lý của họ, hàng ngày chỉ có nhiệm vụ chở Hiếu đi vận động người dân, sau đó được tiền thì nướng hết vào ma túy.

Còn Nguyễn Văn Hiếu, dù đã có vợ con nhưng hắn không chí thú làm ăn mà vật vờ nay đây mai đó, chỉ muốn “ngồi mát ăn bát vàng”.

Thời gian gần đây, Hiếu móc nối với một số đối tượng khác ở Hải Phòng đi tuyên truyền, lôi kéo người dân tham gia "Hội thánh đức chúa trời" cũng chỉ với nhằm mục đích kiếm tiền từ những người nhẹ dạ cả tin.

Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng xác định được một số đối tượng tự xưng là trưởng nhóm của "Hội thánh đức chúa trời". Trong đó có Trần Văn Hùng (SN 1988, ở xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An). Dù mới học hết lớp 7, không có công ăn việc làm ổn định, nhưng Hùng là kẻ hết sức láu cá. Năm 2016, hắn dạt ra Hải Phòng cấu kết với một số đối tượng khác thuê nhà, tổ chức tuyên truyền "Hội thánh đức chúa trời" trái phép.

Thông qua hình thức đọc kinh thánh, Hùng tổ chức truyền đạo cho những người nhẹ dạ cả tin, đồng thời yêu cầu những người này đóng góp kinh phí để hội hoạt động.

Cơ quan chức năng cũng xác định, chân tay thân tín của Hùng là Phạm Đức Hiệp (SN 1981, ở xã Bạch Đằng, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng). Qua công tác nghiệp vụ cơ bản, tháng 3.2018, cơ quan chức năng huyện An Dương (Hải Phòng) đã phát hiện Hiệp và Hùng đang tổ chức truyền đạo "Hội thánh đức chúa trời" trái phép trên địa bàn, nên kiểm tra xử lý theo quy định.

Ngoài ra, cơ quan chức năng còn phát hiện Đàm Văn Mạnh (SN 1989, ở thôn Hầu, xã Lâm Động, huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng), là đối tượng không nghề nghiệp, hành tung bí ẩn, cũng là một trong những đối tượng tham gia đắc lực trong việc truyền đạo của Hùng và Hiệp.

Hiện cơ quan chức năng TP Hải Phòng tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm các hành vi tuyên truyền đạo "Hội thánh đức chúa trời" trái phép của các đối tượng; đồng thời tuyên truyền để người dân hiểu rõ bản chất của các đối tượng tuyên truyền đạo trái phép, thông báo đến cơ quan chức năng các hành vi này để xử lý theo quy định pháp luật.