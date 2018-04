Hiện trường cướp tiệm vàng ở đường Láng, Hà Nội trong đêm

Đến 23h đêm qua (19/4), Công an TP Hà Nội vẫn đang phối hợp với Công an quận Đống Đa, Công an phường Láng Thượng (Hà Nội) điều tra, làm rõ vụ cướp tiệm vàng bạc đá quý số 1160 đường Láng (phường Láng Thượng, Hà Nội). Theo thông tin ban đầu, vụ cướp tiệm vàng ở Hà Nội xảy ra khoảng 21h10 tối cùng ngày, một người đàn ông đi tới cửa tiệm rồi rút trong mình một vật nghi là súng và nhanh chóng lao vào khống chế chủ tiệm vàng và lấy đi một số lượng lớn tài sản. Tuy nhiên khi chạy ra phía cửa định thoát thân thì đối tượng cướp tiệm vàng đường Láng bị người dân cùng lực lượng chức năng truy đuổi, bắt giữ tại chùa Nền. Liên quan tới sự việc trên, bà Phạm Thị Hồng Hải – Chủ tịch UBND phường Láng Thượng cho biết: Lực lượng Công an phường đã bắt giữ được đối tượng cùng hung khí. Hiện cả lãnh đạo Công an quận Đống Đa cùng lực lượng của Phòng CSHS Công an TP Hà Nội đang có mặt tại trụ sở Công an phường Láng Thượng để điều tra làm rõ. Hình ảnh hiện trường cướp tiệm vàng ở Hà Nội. Công an khám nghiệm hiện trường, thu thập lời khai các nhân chứng.

