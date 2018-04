Bảy đêm mật phục phá đường dây buôn bán “tử thần”

Xuyên suốt chuyên án, tất cả diễn biến đều diễn ra đúng kế hoạch, nhưng đến phút cuối cùng, không ngờ đối tượng bất ngờ liều mạng chọc thủng vòng vây, trốn vào rừng giữa đêm tối. Suốt bảy tiếng truy bắt, có lúc tưởng chừng như hết hy vọng, nhưng cuối cùng, “thần may mắn” đã bỏ quên kẻ gây án.

Sau thời gian dài điều tra, bộ đội biên phòng đã phá đường dây buôn bán thuốc nổ Thừa Thiên Huế - Quảng Nam (Hình minh họa) Đường dây buôn bán “tử thần”



Với Thượng tá Tôn Thất Nguyên Đạt, Trưởng phòng Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Thiếu tá Bùi Ngọc Sơn và các chiến sĩ đặc nhiệm, những ngày gian nan ăn gió nằm sương, phá vụ án mua bán trái phép vật liệu nổ vẫn còn như in trong trí nhớ.

Sau chiến tranh, trên địa bàn A Lưới (tỉnh Thừa Thiên - Huế) còn sót lại một lượng bom mìn tương đối lớn. Bởi gánh nặng mưu sinh, người dân ở đây đã khai thác nguồn thuốc nổ từ bom mìn để đem bán kiếm tiền. Hoạt động mua bán này diễn ra mỗi lúc một phức tạp.

Thời gian đó, trên địa bàn huyện A Lưới xuất hiện một đối tượng lạ mặt chuyên thu gom thuốc nổ . Đối tượng này đã móc nối với vài dân bản. Những dân bản này sẽ thay mặt y, đứng ra trực tiếp thu gom thuốc nổ. Không chỉ mua vật liệu nổ, dân bản chỉ cần cung cấp thông tin ở đâu có vật liệu nổ, hoặc người nào có vật liệu nổ muốn bán, cũng được nhóm đối tượng này chi trả tiền.

Đường dây này hoạt động đã kích thích người dân địa phương ráo riết thu gom bom mìn để lấy thuốc nổ bán. Tình trạng này diễn ra đã gây mất an ninh trật tự trên địa bàn biên giới. Trước đó, đã có nhiều vụ tai nạn thương tâm xảy ra do khai thác thuốc nổ từ bom mìn.

Nguy hiểm đến tính mạng, nhưng người dân vẫn dấn thân vào con đường kiếm tiền phi pháp. Trước tình hình đó, lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế đã xác lập chuyên án 7024, quyết tâm xóa xổ nhóm tội phạm nguy hiểm này.

Bằng các nghiệp vụ chuyên môn, các trinh sát đặc nhiệm nhanh chóng nắm được thông tin. Đối tượng đầu sỏ trong đường dây tên là Trần May (SN 1972), là người Quảng Nam. May chuyên thu mua thuốc nổ ở các vùng biên giới đưa vào Quảng Nam bán cho các đối tượng khai thác vàng trái phép. Đối tượng này thủ đoạn rất tinh vi, hoạt động mua bán chỉ diễn ra vào ban đêm. Phương tiện vận chuyển của May là chiếc xe Win.

Cứ đêm xuống, hành trình của May lại bắt đầu theo dọc con đường Hồ Chí Minh. Chiếc xe Win của May như một ngôi nhà thu nhỏ. Trên đó hầu như có đầy đủ các vật dụng cần thiết, từ chăn, gối, cà phê, thuốc lá, đến gạo, mì tôm, xoong nồi đều có đủ. Hành tung của đối tượng May luôn bất định. Những lần May mua bán thuốc nổ ở các xã A Roàng, A Đớt đều diễn ra vào lúc chập choạng tối hoặc đêm khuya, chỉ xuất hiện trong chớp mắt rồi biến mất. Trên hành trình xuôi theo con đường, May chỉ việc “ghé ngang” rồi bốc hàng lên xe sau đó biến mất trong đêm tối.

Tại địa bàn A Lưới, May đặt sẵn cơ sở. Một số đối tượng chuyên đi rừng để săn bắt động vật dài ngày, đồng thời còn trực tiếp khai thác hoặc thu gom thuốc nổ. Người dân vùng cao A Lưới vốn có thói quen đi làm rừng làm rẫy về rất muộn. Nơi vùng cao, chiều xuống nhanh hơn khi sương núi giăng giăng phủ mờ những con đường nhỏ, thúc giục những bàn chân từ nương rẫy trở về nhà.

Những người đàn ông bước ra từ nương rẫy, chiếc gùi oằn nặng sau lưng, thong thả trở về nhà trong tiếng chim chiều gọi bạn. Trong những cái gùi nặng trĩu ấy, chẳng thể biết được là cây trái, rau rừng hay thuốc nổ. Biết đâu, trên đường về nhà, có những chiếc gùi chứa đầy thuốc nổ bên trong sẽ được vận chuyển ra khỏi địa bàn mà không một ai hay biết?

Bảy đêm mật phục

Do có nhiều đối tượng tham gia trong đường dây, hoạt động trên địa bàn lại rộng, không theo một quy luật nhất định nào. Hành trình lần theo dấu vết đối tượng May của các chiến sĩ đặc nhiệm vô cùng gian nan. Bởi hành vi của May khó phát hiện.

Đối tượng không trực tiếp thu mua, không ở lại địa phương. Sau một thời gian theo dõi, các trinh sát đã nắm được quy luật hoạt động của đối tượng. Mỗi lần gom hàng, May đều thuê nhà nghỉ ở lại thị trấn. Chờ đêm xuống mới chạy ngang qua bản để lấy hàng rồi chạy thẳng một mạch vào Quảng Nam.

Quá trình theo sát các đối tượng khả nghi trên địa bàn, trinh sát nhận thấy các đối tượng này đã thu gom một khối lượng lớn thuốc nổ, đang trong thời gian chờ chủ đầu nậu ra lấy. Từ thông tin các trinh sát nhận được, các nghi phạm sẽ chọn địa bàn xã Hồng Bắc làm nơi giao dịch. Sau khi nghiên cứu tình hình, ban chuyên án nhận thấy địa hình xã Hồng Bắc không thuận lợi cho việc đón bắt đối tượng.

Trong khi đó, địa hình xã Hồng Vân lại thuận lợi nhất. Để đối tượng dạt ra Hồng Vân, chọn nơi đây làm địa điểm giao dịch hàng hóa, ban chuyên án thực hiện kế hoạch đánh động ở Hồng Bắc bằng cách sử dụng lực lượng bề nổi, ráo riết tiến hành các chiến dịch càn quét, lùng sục, kiểm tra việc mua bán thuốc nổ. Đúng như dự định, thấy địa bàn Hồng Bắc đang “nóng”, bóng áo xanh biên phòng rải khắp các bản làng, đối tượng đã dạt ra Hồng Vân như trinh sát dự liệu.

Nguồn tin của các trinh sát nằm vùng tại cơ sở cho thấy một khối lượng lớn thuốc nổ đã được tập kết tại nhà của một dân bản. Nhà người đàn ông này nằm chơ vơ cạnh bên một con suối. Việc giao nhận hàng sẽ được diễn ra trong đêm, nhưng không biết chính xác thời gian nào đối tượng sẽ hành động. Các trinh sát buộc lòng mỗi ngày, khi trời vừa tắt nắng, các anh lại lặng lẽ ra bờ suối… nằm chờ. Trong lúc người dân bình yên chìm vào giấc ngủ, thì tổ trinh sát vẫn “án binh bất động” nằm bên bờ suối, sẵn sàng đợi lệnh tấn công từ chỉ huy.

Đêm đen, lạnh giá. Hơi đá, hơi nước bốc lên càng lạnh thấu xương. Muỗi và vắt thi nhau hút máu. Nhưng các chiến sĩ trinh sát vẫn nằm im không dám động cựa. Bởi đêm thanh vắng. Đêm vùng cao càng yên ắng, tĩnh lặng hơn, chỉ cần một tiếng động khẽ cũng khiến bầy chó trong nhà người đàn ông đua nhau sủa inh ỏi. Thức trắng. Chịu lạnh. Chịu muỗi, vắt hút máu như thế liền sáu đêm. Đến đêm thứ bảy, đối tượng cuối cùng cũng xuất hiện.

Trốn vào hang đá cũng không thoát

Khi lên phương án tác chiến, ban chuyên án cũng đặt ra yêu cầu , là phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cán bộ, người dân và cả bản thân đối tượng. Đối với loại thuốc nổ này, khi các kíp nổ, thuốc nổ đặt cạnh nhau tuy không gây nguy hiểm nhiều nhưng vẫn phải đề phòng tất cả mọi tình huống xấu có thể bất ngờ xảy ra.

Do đó, nếu bắt ngay đối tượng tại trận, đối tượng manh động, với lượng thuốc nổ lớn như thế, có thể sẽ rất nguy hiểm đối với người dân sinh sống xung quanh. Vậy nên, khi bao tải gần 90 kg thuốc nổ được chất lên sau yên xe máy, đối tượng đã ra khỏi khu dân cư, các trinh sát liền bám theo.

Ban chỉ huy chuyên án bố trí lực lượng mai phục đón lõng để bắt đối tượng cùng tang vật khi tên này đang trên hành trình quay trở về Quảng Nam. Một tổ đánh án được bố trí chốt chặn để dừng phương tiện đối tượng kiểm tra trên trục đường chính từ thị trấn A Lưới ra. Một tổ khác sẵn sàng phương tiện để truy đuổi.

Đúng như trinh sát dự liệu, khi những người lính quân phục xanh pha đèn pin, yêu cầu dừng xe để kiểm tra, đối tượng đã tông thẳng xe máy vào các chiến sĩ rồi bỏ chạy. Ngay lập tức, các tổ được bố trí đã truy đuổi. Sau khi chọc thủng vòng vây, chạy được chừng 4km, xe của May vấp phải chướng ngại vật khiến chiếc xe bị ngã. Đối tượng vứt lại xe máy cùng tang vật rồi lẫn trốn vào rừng giữa đêm tối.

Đối tượng tẩu thoát ngay trước mũi các trinh sát. Ban chuyên án tổ chức họp khẩn, vạch kế hoạch tác chiến, với quyết tâm cao, nhất định bằng mọi giá phải bắt được đối tượng về quy án. Lúc đó đã 9h tối. Ban chỉ huy nhận định, đối tượng từ xa tới, không thông thuộc địa hình, không dễ đi xa. Địa hình nơi đây núi cao, suối sâu, nhất định đối tượng sẽ không thể cắt rừng vượt núi để tẩu thoát.

Thế nhưng, rừng đêm mênh mông. Ngả bàn tay ngay trước mắt còn không thấy bóng. Đêm giữa rừng, cây lá chen nhau, tìm một người đâu phải dễ. Đội đặc nhiệm đã kết hợp với bộ đội biên phòng đồn Hồng Vân, công an xã, dân quân tự vệ ở địa phương, bao vây lùng sục. Một vòng vây quanh khu vực đối tượng bỏ trốn nhanh chóng được siết chặt. Qua quá trình lùng sục, vòng vây dần dần được thu hẹp lại. Sau sáu tiếng liền lật từng bụi cây, ngọn cỏ, đến 3h sáng hôm sau, cuối cùng đối tượng cũng bị bắt khi đang trốn trong một hang đá bên khe suối.

Đối tượng Trần May sau đó bị tuyên mức án bảy năm tù. Thành công của chuyên án đã góp phần rất lớn trong việc cắt đứt hẳn việc người dân địa phương tháo, phá bom mìn để lấy thuốc nổ bán, gây nguy hiểm đến tính mạng con người. Theo Thượng tá Tôn Thất Nguyên Đạt, chính nhờ vào sự am hiểu đối tượng, am hiểu địa bàn, chọn đúng người, bố trí đúng điểm … chính là những điều tiên quyết đưa đến thắng lợi cho chuyên án.