Thầy giáo bị tố dâm ô nhiều nữ sinh sẽ bị xử lý ra sao?

Ngày 17/4, trao đổi tiếp với PV vụ thầy giáo bị tố dâm ô nữ sinh sinh lớp 3A (Tiểu học xã An Thượng An A, huyện Hoài Đức, Hà Nội), Luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn LS TP Hà Nội) cho rằng, nếu như cơ quan chức năng có căn cứ xác định thầy giáo L. đã lợi dụng việc dạy học để sở soạng, ôm ấp vào vùng kín học sinh đúng như các phụ huynh đã tố cáo, thì hành vi đó đã cấu thành tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Ngôi trường nơi xảy ra sự việc.

Tội phạm và hình phạt được quy định tại Điều 146 BLHS 2015 với tình tiết định khung cơ bản: Phạm tội 02 lần trở lên; Đối với 02 người trở lên; Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh.

Ngoài ra, nếu kết quả giám định xác định hành vi dâm ô của đối tượng gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân 46% trở lên thì đối tượng phải chịu trách nhiệm hình sự đến 12 năm tù.

Trước đó, thông tin thêm tới báo chí, ông Phạm Xuân Tiến - Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, Sở này đã thành lập tổ công tác phối hợp với cơ quan chức năng giải quyết sự việc sau khi thầy giáo L. bị bắt.

Tổ công tác của Sở GD&ĐT Hà Nội ngay sau đó trực tiếp xuống làm việc với UBND huyện Hoài Đức, Phòng GD&ĐT huyện, Trường Tiểu học An Thượng A để có hình thức xử lý về sự việc này theo đúng trách nhiệm của ngành. Bên cạnh đó ông Tiến cho rằng việc quan trọng nhất cần làm là ổn định tư tưởng giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh. Nhà trường cũng cần có phương án phân công giáo viên dạy lớp 3B của thầy L., đặc biệt chủ nhiệm mới đứng lớp cần quan tâm đến các em học sinh hơn.

Chiều 13/4 cơ quan công an xã đã tiếp nhận được đơn của phụ huynh học sinh phản ánh việc thầy giáo L. có hành vi dâm ô với 9 học sinh lớp 3.

Theo ông Lương, ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh trên, phía lãnh đạo xã đã bàn giao sự việc cho Công an xã phối hợp với Công an huyện Hoài Đức xác minh, làm rõ. Thầy giáo L. ngay sau đó đã bị Công an huyện Hoài Đức tạm giữ.