Nhìn từ vụ nổ ở Khánh Hòa, làm gì khi phát hiện bom, mìn?

Vụ nổ kinh hoàng ở Khánh Hòa làm 6 người thiệt mạng hôm 18/8 vừa qua khiến dư luận không khỏi bàng hoàng. Ngày 19/8, cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa cho biết, vụ nổ này là do các nạn nhân cưa đạn pháo 105mm. Ảnh mảnh tôn văng khắp nơi sau vụ nổ ở Khánh Hòa. Đây không phải lần đầu, những vụ tai nạn chết người thương tâm xảy ra do người dân cưa vật liệu nổ để lấy thuốc súng, sắt vụn. Năm 2016, vụ nổ do cưa bom ở khu đô thị Văn Phú (Hà Đông) đã tước đi mạng sống của 4 người, nhiều người bị thương và hàng chục ngôi nhà bị ảnh hưởng vì sức công phá của vụ nổ. Ảnh hiện trường vụ nổ do cưa đạn pháo ở Khánh Hòa. Nguồn: Báo Khánh Hòa. Dư luận đặt câu hỏi, cần xử trí thế nào để bảo toàn mạng sống khi gặp bom mìn, đạn pháo. Cùng Kiến Thức tham khảo những lưu ý trong tình huống này qua những thông tin nêu dưới đây. Ảnh minh họa. Khi tình cờ phát hiện có bom, mìn… trước hết, người dân nên nhanh chóng báo cho cơ quan chức năng địa phương, khu vực phát hiện vật liệu nổ. Lực lượng chức năng sẽ có người phụ trách việc xử lý, rà phá bom mìn với đủ kỹ năng, phương tiện cần thiết để xử lý tình huống an toàn. Ảnh minh họa (nguồn: PLĐS). Người dân tuyệt đối không tự ý di chuyển (khiêng, chở…) , tác động vào vật liệu nổ (cưa, đập, phá…), giữ nguyên hiện trường và báo nhanh với lực lượng chức năng. Ảnh minh họa. Người dân không đốt bom mìn, đạn M79, không dùng chân đá hay vật nặng gõ, đập vào vật liệu nổ. Ảnh minh họa một cảnh đốt bom trong một MV của ca sĩ Lý Hải (nguồn: LĐ). Cân nhắc việc cắm biển báo có bom mìn còn sót lại để ngăn cản mọi người không đến gần, không vào khu vực nguy hiểm. Ảnh minh họa (nguồn: VOV). Nếu phát hiện vật liệu nổ ở khu vực nhà dân, khu đông dân cư, cần thông báo cho người phụ trách khu vực hoặc chủ nhà để bảo đảm hiện trường không bị xáo trộn, không gây nguy hiểm cho người khác. Ảnh minh họa (nguồn 789.com) Đặc biệt, người dân không tắm ở đầm nước là hố bom cũ. Khi phát hiện bom, đạn cũng không ném bom mìn, đạn xuống nước. Người dân tuyệt đối không đốt lửa sát mặt đất ở khu vực có bom mìn. Ảnh: 24h. Đối với trẻ em, nhất là các vùng được cảnh báo có bom mìn, cha mẹ cần nhắc các em không chăn thả trâu bò, kiếm củi ở gần khu vực có bom mìn còn sót lại. Ảnh minh họa. Nhiều tai nạn thương tâm xảy ra do người dân tìm kiếm, thu nhặt bom mìn, đạn chưa nổ để bán phế liệu kiếm sống. Vì thế, cần cảnh báo người dân về sự nguy hiểm, không nên làm những việc này. Ảnh: Vietnamnet. Khi nhìn thấy người bị tai nạn bom mìn, cần nhanh chóng hãy gọi người đến cứu giúp. Ảnh hoạt động rà phá bom mìn tại Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

