Bắc Bộ trời rét đậm, nhiều nơi có băng tuyết

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, thời tiết hôm nay (25/11), do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường và hội tụ trong đới gió Tây, ở Bắc Bộ có mưa rải rác, vùng núi và trung du có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió đông bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4.

Trong ngày 25/11 ở Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất sáng qua ở vùng đồng bằng Bắc Bộ từ 12-14 độ, vùng núi từ 8-11 độ, Sapa (Lào Cai) 3,4 độ; Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 1,9 độ, Đồng Văn (Hà Giang) 4,5 độ , Pha Đin 5,4 độ, Tam Đảo 5,9, Sìn Hồ 5,4 độ...

Đến đêm, rạng sáng nay, nền nhiệt tại miền Bắc lại tiếp tục giảm. Ở vùng núi cao như Ô Quý Hồ (Sa Pa), Y Tý (Bát Xát) và Nậm Chảy (Mường Khương), nhiệt độ xuống 0 độ C.

Đặc biệt, các khu vực có độ cao từ 2.700m trở lên so với mặt nước biển, nhiệt độ xuống -2 độ, tại Fansipan, cao hơn 3.000m so với mực nước biển đã xuống còn -5 đến -6 độ C. Nhiều nơi đã xuất hiện băng tuyết (còn gọi là mưa đông kết hay băng giá).

Thời tiết hôm nay (25/11): Fansipan -5 độ, nhiều nơi có băng tuyết. Ảnh: Zing.

Tại Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất đêm qua và rạng sáng nay đã xuống còn 11 độ. Trong hôm nay, nhiệt độ cao nhất ở mức 15-17 độ C, đến đêm giảm còn 12 độ. Sau đó từ mai trời sẽ ấm dần lên và đến giữa tuần tới sẽ ấm trở lại.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời rét; nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-14 độ, vùng núi 7-10 độ, vùng núi cao dưới 5 độ. Từ ngày 26/11 nhiệt độ ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế sẽ tăng dần.

Ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển ngoài khơi Trung Bộ và khu vực Giữa Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh. Sóng biển cao từ 2,0-3,0m. Từ ngày 27/11 gió yếu dần.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh liên tục được tăng cường và gió Đông trên cao, từ đêm 24/11 đến hết ngày 27/11 ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Phú Yên có mưa vừa, mưa to; các tỉnh từ Quảng Trị đến Phú Yên có mưa to đến rất to.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất vùng núi, ngập úng vùng trũng thấp tại các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa.

Hiện tại, lũ trên các sông ở nam Phú Yên, Khánh Hòa đã đạt đỉnh, đỉnh lũ trên sông Ba tại Phú Lâm 2,33m, dưới báo động (BĐ) 2 là 0,37m; sông Dinh Ninh Hòa tại Ninh Hòa 4,97m, trên BĐ2 0,17m. Hiện nay, lũ trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa đang xuống chậm.

Mực nước lúc 4 giờ ngày 25/11 trên các sông như sau: Sông Bồ (Huế) tại Phú Ốc 2,34m, dưới BĐ2 0,66m; Sông Hương (Huế) tại Kim Long 0,98m, ở mức BĐ1; Sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) tại trạm Trà Khúc 3,82m, trên BĐ1 0,32m; Sông Vệ (Quảng Ngãi) tại trạm sông Vệ 3,09m, trên BĐ1 0,59m; Sông Kôn (Bình Định) tại Thạnh Hòa 7,14m, trên BĐ2 0,14m; Sông Kỳ Lộ (Phú Yên) tại Hà Bằng 7,59m, ở mức BĐ1; Sông Ba (Phú Yên) tại Phú Lâm 2,3m, dưới BĐ2 0,4m; Sông Dinh Ninh Hòa (Khánh Hòa) 4,97m, trên BĐ2 0,17m. Các sông ở Quảng Nam và sông Cái Nha Trang ở dưới BĐ1.

Trong 6 -12 giờ tiếp theo, lũ các sông từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi tiếp tục xuống, các sông từ Bình Định đến Khánh Hòa có khả năng lên lại. Mực nước trên các sông có khả năng như sau: Sông Bồ tại Phú Ốc ở mức 2,0m, trên BĐ1 0,5m; Sông Vệ tại trạm sông Vệ ở mức 2,7m, trên BĐ1 0,2m; Sông Kôn tại Thạnh Hòa ở mức 7,2m, trên BĐ2 0,2m; Sông Kỳ Lộ tại Hà Bằng ở mức 8,5m, ở mức BĐ2...

Do mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày, nhiều hồ chứa đã đầy nước, lưu lượng về các hồ chứa vẫn tiếp tục được bổ sung, nguy cơ cao gây mất an toàn cho các hồ chứa xung yếu trên địa bàn tại các tỉnh trên.

Trong 12 - 24 giờ tới, lũ trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi có khả năng lên lại. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1-2.

Dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, sáng có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to; sau có mưa rải rác. Gió nhẹ. Trời rét đậm, rét hại. Độ ẩm từ 62-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 11 - 14, có nơi dưới 8 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 14 – 17 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rải rác, riêng vùng núi phía Bắc ngày có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm, vùng núi rét hại. Độ ẩm từ 60-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16, vùng núi 9 - 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 15 - 18 độ, vùng núi 13-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa vừa, có nơi mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 70-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 17 - 20 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa to đến rất to; riêng Ninh Thuận - Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Độ ẩm từ 60-100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22, phía nam 23 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27, phía nam 28 - 31 độ C.

Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 60-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 55-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.