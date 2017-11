Phố bích họa Phùng Hưng ngổn ngang, nhếch nhác vì ngừng vẽ tranh

Dự án bích họa trên phố Phùng Hưng (quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) bắt đầu được các họa sĩ Hàn Quốc thực hiện từ ngày 3/11/2017, với những nét vẽ đầu tiên ở các ô cầu số 56, 58, 59. Tuy nhiên sau một tuần nay, việc vẽ tranh đã tạm dừng. Đại diện Sở VH&TT Hà Nội, UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, do nhiều bức tranh cần phải chỉnh sửa vì có nhiều chi tiết không phù hợp Do việc vẽ bị tạm dừng nên các bức họa ở đây vẫn còn dở dang. Hệ thống kèo cột, giàn giáo được lắp ráp sẵn nằm ngổn ngang chờ đợi họa sĩ vẽ tranh. Chiều ngày 24/11, thông tin mới nhất với PV Kiến Thức, ông Phạm Tuấn Long - Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết: Dự án bích họa trên phố Phùng Hưng vẫn đang tiếp tục được triển khai. Hiện toàn bộ dự án được quây kín bằng tôn, đồng thời treo những bức họa mẫu bên ngoài để chờ triển khai tiếp. Do dự án tạm dừng nên đất đá, vật liệu, rác thải vẫn chất đống ngổn ngang... Đá lát cũng chất thành đống lớn chờ đợi dự án thực hiện trở lại. Trong khi đó, bên trong những hàng rào tôn của dự án, một số người dân xung quanh khu vực lợi dụng để làm điểm trông giữ xe máy trái phép. Xe máy xếp thành các hàng dài bên trong dự án bích họa phố Phùng Hưng. Nhiều đoạn đường trên phố Phùng Hưng nằm sát với dự án bích họa, người dân còn tổ chức trông giữ xe tràn lan xuống lòng đường. Nhiều ô cầu được quét sơn để chuẩn bị thực hiện dự án cũng biến thành điểm trông giữ xe. Bàn thờ, hệ thống đèn điện của người dân vẫn chưa được dỡ bỏ tại vị trí ô cầu trong dự án bích họa. Được biết, dự án “Bích họa trên phố Phùng Hưng” là dự án nghệ thuật xây dựng trên cơ sở "đưa nghệ thuật vào không gian sống" do chương trình định cư con người của Liên Hợp Quốc phối hợp với quỹ giao lưu quốc tế Hàn Quốc và UBND quận Hoàn Kiếm triển khai từ năm 2015.

