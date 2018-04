Bắc Bộ đêm đón mưa dông, trời chuyển rét

Hà Nội đêm nay có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Từ gần sáng và ngày 06/04 trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ C, vùng núi 12-14 độ C, có nơi dưới 10 độ C.