Mua vé số, gã đàn ông đốn mạt gạ gẫm trẻ em quan hệ tình dục

Ngày 4/4, HĐXX TAND huyện An Phú (tỉnh An Giang) đã đưa ra xét xử cáo Bùi Văn Sơn ((Út Lượm, 51 tuổi, ĐKTT: ấp An Hưng, thị trấn An Phú, huyện An Phú) về tội “Giao cấu với trẻ em”. Đây là vụ án tưởng chừng như đơn giản nhưng đã kéo dài suốt nhiều năm mà không thể giải quyết được.



Theo cáo trạng, cuối tháng 8/2011, quen biết với H.T.T.L (22 tuổi) làm nghề bán vé số, Sơn gặp L. đang bán ở quán cà phê trên địa bàn thị trấn An Phú nên mua khoảng 30 – 40 tờ loại 10.000 đồng và hẹn L. đến nhà sẽ trả tiền.

Bị cáo Sơn tại phiên tòa xét xử. Nguồn CAND.

Chiều cùng ngày, L. đến nhà ông Sơn nhưng tới nơi bị cáo đã kêu cô gái vào phòng ngủ tầng trệt để lấy tiền. L. nghe theo nhưng vừa bước vào Sơn đã đóng cửa gạ gẫm cho quan hệ tình dục và được L. đồng ý. Khoảng 10 phút sau khi giao cấu xong L. nhận được 1 triệu đồng từ ông Sơn bao gồm cả tiền vé số và tiêu xài.

Bằng thủ đoạn tương tự, bị cáo 51 tuổi đã giao cấu thêm 2 lần đối với L. tại nhà riêng. Ngoài ra còn 6 lần tại nhà nghỉ trên địa bàn.

Đến tháng 2/2012, nạn nhân phát hiện có thai nên đến gặp Sơn để xin tiền phá nhưng Sơn không cho. Ngay sau đó, L. về nói với gia đình. Người nhà bị hại đã đến công an trình báo sau đó.

Tuy nhiên, hơn 2 năm điều tra vụ án này vẫn không được làm sáng tỏ, bởi ông Sơn không thừa nhận hành vi quan hệ tình dục với L. Trong khi đó, cơ quan điều tra 3 lần trưng cầu giám định AND đứa bé và bị cáo nhưng không cùng huyết thống.

Tiếp đó, căn cứ vào bản giám định ngày 22/5/2012 của Phân viện Khoa học hình sự - Bộ Công an xác định: Tại thời điểm giám định L. có độ tuổi từ 14 năm 5 tháng đến 14 năm 8 tháng. Tại Cơ quan điều tra, Sơn khai: Do Sơn thường uống rượu, bia vào nhà nghỉ thuê phòng nằm nghỉ đến khi khỏe mới về nhà, tránh cãi nhau với vợ. Khi mở cửa phòng Sơn mở cửa cho thoáng lên giường nằm L. vào bán vé số, Sơn mua trả tiền xong. L. đi ra, không giao cấu với L. Còn về việc, gia đình Sơn giao cho gia đình L. 300 triệu đồng thì Sơn không biết.