Hàng chục ngôi mộ ở Huế bị đào phá, trấn yếm bằng... quần lót

Hàng chục ngôi mộ ở Thừa Thiên Huế bị đào phá tan hoang và dùng quần lót bôi sơn đỏ để... "trấn yểm". Được biết, cơ quan chức năng đã xác định được nghi can, và người này đang bị bệnh nặng.

Trưa 3.4, thượng tá Trần Đăng Điền - Phó trưởng Công an huyện Phú Lộc (Thừa Thiên- Huế) cho biết, cơ quan này đang điều tra làm rõ vụ hàng chục ngôi mộ tại xã Lộc Thủy bị kẻ xấu xâm phạm.



Trước đó, Công an huyện Phú Lộc nhận được đơn trình báo của người dân thuộc dòng họ Phan ở xã Lộc Thủy về sự việc trên. Qua điều tra, cơ quan công an xác định có 21 ngôi mộ của dòng họ Phan đã bị kẻ xấu xâm phạm nghiêm trọng.

Cụ thể, những ngôi mộ này bị kẻ xấu sử dụng xẻng để đào phá rồi dùng quần lót phụ nữ được bôi sơn màu đỏ ở đáy quần treo lên trên bia mộ.

Ảnh minh họa. Vụ việc này đã gây phẫn nộ trong quần chúng nhân dân ở xã Lộc Thủy, đặc biệt là những người dân thuộc dòng họ Phan ở địa phương này.



Cũng ngay trong chiều, tin từ Công an huyện Phú Lộc cho biết, công tác điều tra vụ việc đang gặp một số vướng mắc do nghi can bị ốm nặng.

Cụ thể, nghi can gây ra vụ việc đào phá mộ "trấn yểm" nói trên trên là ông P.A (trú thôn Phước Yên, xã Lộc Thủy). Tuy nhiên, nghi can này lại đang bị mắc bệnh rất nặng và hiện đang được điều trị tại TP.Đà Nẵng.

Do ông A bị mắc bệnh nặng nên mặc dù cơ quan công an đã cử người vào Đà Nẵng để điều tra nhưng chưa thể tiếp xúc được với ông này.

Theo tìm hiểu của PV, sự việc ông A mắc bệnh nặng sau khi bị nghi đào phá hàng chục ngôi mộ và dùng quần lót phụ nữ để “trấn yểm” đã khiến dư luận tại xã Lộc Thủy rộ lên tin đồn mê tín dị đoan về bệnh tật của ông này.

Cụ thể, nhiều người dân ở địa phương cho rằng, do ông A gây ra vụ việc tày đình trên nên đã bị “người âm bắt đền tội” và đây là nguyên nhân khiến ông này bị mắc bệnh nặng.

Tuy nhiên, tin đồn trên theo lãnh đạo xã Lộc Thủy thì đó chỉ là tin đồn nhảm, mê tín dị đoan. Vị lãnh đạo này khẳng định, tin đồn hoàn toàn không có cơ sở và chính quyền địa phương sẽ làm rõ.

Liên quan đến việc trấn yểm trên, một số nhà nghiên cứu văn hóa ở Huế cho biết, người xưa quan niệm việc đào phá lăng mộ rồi dùng quần lót phụ nữ bôi sơn đỏ ở đáy treo lên bia mộ là một trong những cách “trấn yểm” ác độc. Người xưa cho rằng, mục đích của việc "trấn yểm" này là nhằm làm cho tất cả những gia đình có mồ mả bị xâm phạm rơi vào cảnh suy kiệt.