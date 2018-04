9X dùng súng tự chế bắn cha

Ngày 2/4, ông Vi Văn Phòng, Trưởng Công an xã Luận Khê, huyện Thường Xuân (Thanh Hóa), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ con trai dùng súng tự chế bắn cha trọng thương.

Ảnh minh họa.

Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 3h ngày 1/4, tại thôn Buồng (xã Luận Khê). Thời điểm trên, Cầm Bá Phân (25 tuổi) đi uống rượu ở đám cưới về nhà thì xảy ra cãi vã với cha ruột là Cầm Bá Liếu (47 tuổi).

Bất ngờ, Phân dùng súng tự chế (loại súng bắn tên) bắn vào mặt cha. Người cha bị thương được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa cấp cứu.

Nhận tin, Công an xã Luận Khê đã tới hiện trường điều tra sự việc. "Vụ việc vượt quá thẩm quyền nên chúng tôi đã chuyển hồ sơ lên Công an huyện Thường Xuân để điều tra, xử lý theo quy định", vị trưởng công an xã thông tin.