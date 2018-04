Tận cùng khốn nạn: Vườn bưởi Phúc Trạch bị chặt phá tan hoang

Không còn một cây nào

Thất thần bên vườn bưởi Phúc Trạch vừa bị kẻ gian chặt phá vào tối ngày 7.4.2018, anh Trần Văn Hanh cho hay: Khoảng 6 giờ sáng nay, tôi nhận được cuộc điện thoại của anh rể thông báo vườn bưởi của gia đình tôi tại thôn 2 đã bị ai đó chặt hạ. Tôi tức tốc đến thì thấy những cây bưởi nằm như ngả rạ. Lúc đó, tôi rụng rời hết cả chân tay. Những cây bưởi này, vợ chồng tôi trồng được 2 năm rồi.

Theo đó, vào sáng sớm ngày 7/4, nhiều người dân tại thôn 1, xã Hương Đô phát hiện vườn bưởi hằng trăm cây của gia đình anh Hanh bị ai đó chặt phá nên thông báo cho gia đình. Vụ việc sau đó được gia đình cấp báo với chính quyền địa phương và cơ quan chức năng.

Vườn bưởi gần 200 gốc của bỗng bị kẻ gian chặt phá. Ảnh: Nguyễn Duyên.

Ông Nguyễn Văn Hòa, 58 tuổi cho biết: Sáng sớm nay, có người nói với tôi không biết vườn bưởi em rể tôi (anh Hanh) bị ngã đổ. Trên đường chạy đến kiểm tra chỉ nghĩ vì mưa, gió nên cây chị đổ thôi nhưng đến nơi thì thấy cả vườn bưởi bị chặt hạ . Lúc đó tôi bủn rủn hết chân tay, loay hoay mãi mới gọi được điện thoại thông báo cho chú ấy.

"Cả vườn bưởi rất đẹp, gia đình mất bao công sức chăm sóc đã gần đến ngày cho quả vậy mà họ đang tâm chặt phá. Từ trước đến nay, ở đây chưa từng xảy ra sự việc này nên gia đình và người dân rất hoang mang" - ông Hoà nói.

Còn ông Trần Quốc Huỳnh (32 tuổi, trú tại thôn 1, xã Hương Đô, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) sống gần vườn bưởi vừa bị phá hoại cho biết: Khoảng 2 - 3 giờ sáng nay, chú chó nhà tôi và hàng xóm sủa dồn dập nên tôi dậy bật đèn để kiểm tra. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ sợ trộm vào nhà mình, sau khi kiểm tra không phát hiện được gì, một lúc thấy tiếng chó sủa thưa dần nên tắt đèn rồi đi ngủ tiếp. Đến sáng ra mới biết vườn bưởi của anh Hanh bên kia đường đã bị ai đó chặt phá. Chúng tôi là những người ngoài không phải bỏ công sức, tiền của ra để trồng cây nhưng khi nhìn thấy cảnh hàng trăm cây bưởi tươi tốt đang phát triển khỏe mạnh bị chặt phá ai nấy cũng rất đau lòng và bức xúc.

Tại hiện trường, những cây bưởi có đường kính từ 1 - 2 cm, cây thì bị đối tượng dùng dao chặt, cây lại bị dùng cưa để cưa gãy nên số cây trên không thể khắc phục.

Theo phán đoán của người dân, đối tượng chặt phá vào khoảng thời gian từ nửa đêm về sáng, bởi vườn bưởi này nằm ngay đường liên thôn, thường xuyên có người qua lại, đèn đường lúc nào cũng được bật đến 11 giờ đêm mới tắt.

Nạn nhân không thù oán với ai

Được biết, trước đây vợ chồng anh Hanh sinh sống ở địa bàn xóm 2, nhưng sau đó chuyển đến xóm 3 sinh sống. Phần đất gia đình đang trồng bưởi trước đây là đất sản xuất nông nghiệp nhưng cằn cỗi. Sau dồn điền đổi thửa, gia đình anh Hanh xin chuyển diện tích này sang trồng cây ăn quả và được UBND xã đồng ý và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Mảnh đất này rộng 4.000m2, được gia đình cải tạo, trồng 174 gốc bưởi từ năm 2016, đến nay cây đã phát triển tốt thì bị kẻ xấu chặt phá.

Trao đổi với phóng viên, anh Hanh nói: “Từ trước tới nay tôi không có xích mích với ai cả mà sao lại có người vào chặt phá cây của tôi”.

“Vợ chồng chú ấy chăm chỉ làm ăn lắm, sống với bà con lối xóm, bạn bè rất tử tế, rộng rãi. Nhưng không biết ai mà ác đến mức chặt hết cây của người ta như vậy. Giờ chỉ mong cơ quan chức năng điều tra ra kẻ phá hoại để người dân yên tâm sản xuất” - ông Nam, một người dân xã Hương Đô cho biết thêm.

Về gia đình anh Hanh, ông Đinh Văn Lâm - Chủ tịch UBND xã Hương Đô cho biết: Ở địa phương, vợ chồng anh Hanh rất hiền, hai vợ chồng rất chịu khó làm ăn và không có điều tiếng gì ở địa phương. Ngoài vườn bưởi vừa bị chặt phá thì vợ chồng họ còn có trang trại cam tại Khe Mây.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Mạnh Cường - Trưởng công an xã Hương Đô cho biết: Sau khi nhận được thông tin chúng tôi đã đến hiện trường đồng thời báo cáo với Công an huyện Hương Khê. Qua kiểm tra, Vườn anh Hanh trồng 174 cây bưởi thì có 164 cây bưởi bị chặt phá. Hiện nay, chúng tôi đang phối hợp với công an huyện để thu thập chứng cứ, điều tra truy tìm đối tượng đã chặt phá cây của anh Hanh.