Bênh cha, "quý tử" của bí thư xã bắn người trọng thương

Thượng tá Phạm Thanh Bình – Trưởng phòng Tham mưu, người phát ngôn Công an tỉnh Đắk Nông mới đây thông tin vụ con trai bí thư xã bắn người, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Đắk R’lấp vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam đối với Lâm Thiên Tường (SN 1989, trú xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’lấp) để điều tra, làm rõ hành vi cố ý gây thương tích.



Trước đó, anh Trần Thanh Mậu (SN 1989, trú xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức) gửi đơn tố cáo lên công an về việc Lâm Thiên Tường đã dùng súng bắn điện bắn vào mình dẫn đến thương tích.

Hình ảnh vết thương trên vai anh Mậu. Ảnh: Lao Động.

Trong đơn, anh Mậu cho biết, khuya 10/8/2017, anh Mậu cùng một số người đứng chờ xe khách trước quán karaoke Tiến Đạt III (xã Đắk Wer, huyện Đắk R’lấp).

Tuy nhiên, khi ô tô do ông Lâm Trí Hy - Bí thư Đảng ủy xã Nhân Cơ, đi vào quán karaoke thì vướng hành lý của nhóm anh Mậu nên 2 bên xảy ra mâu thuẫn.

Ông Huy dùng điện thoại gọi người quen đến “chi viện”. Ít phút sau một xe taxi chở khoảng 5 thanh niên tới bắn súng điện vào anh mậu cùng nhóm người. Thấy anh Mậu ngã xuống đất, nhóm người xuống đánh đập khiến nạn nhân ngất xỉu. Tuy nhiên anh Mậu vẫn kịp nhận ra Tường - con trai của Bí thư Đảng ủy xã Nhân Cơ bắn mình.

Anh Mậu được bác sĩ chẩn đoán chấn thương cột sống, phải dùng áo nẹp toàn thân để cố định.