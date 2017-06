92 tuổi cần mẫn xin vải vụn may mền tặng người nghèo

Nhiều năm nay cụ lặng lẽ, cần mẫn bên chiếc máy may đạp bằng chân với những mảnh vải vụn may thành những tấm mền tặng người nghèo.

Vốn là một thợ may, cụ Màng tiếc khi thấy những mảnh vải thừa còn mới nhưng bỏ phung phí, cụ nghĩ đến những người nghèo co ro trong gió lạnh, mình không có tiền bạc thì giúp họ bằng khả năng của mình. Nghĩ vậy, cụ xin các mảnh vải thừa mang về chọn lựa và tự tay may thành những chiếc mền xinh xắn.Cụ Tư Màng có 7 người con, 4 trai, 3 gái, hiện cụ đang sống với cậu con trai út năm nay 56 tuổi chưa lập gia đình. Cụ Màng có tới 14 cháu nội ngoại và 12 cháu cố.

Mỗi ngày, cụ Màng chăm chỉ may mền từ những tấm vải vụn.

Thời gian trước còn khỏe, cụ tự mình đi đến các tiệm may xin vải thừa để may, về sau sức khỏe kém, cụ nhờ con, cháu giúp việc ấy. Làm được một chiếc mền đẹp có chiều dài hơn 2m, rộng 1,5m từ những miếng vải vụn phải chịu khó, tỉ mẫn và tốn nhiều công sức. Vì vậy cụ Màng phải lựa và cắt các tấm vải vụn có khi hình vuông, hình chữ nhật, hình tam giác… theo kích thức đều nhau và ráp chúng bằng chiếc máy may ra thành phẩm. Sau đó cụ may đường viền cẩn thận để chiếc mền chắc chắn, bền lâu rồi giặt giũ sạch sẽ cho vào các bao nylon.

Mấy năm trước, cứ 3 ngày là cụ may xong hai tấm mền, nay tuổi cao sức yếu, 3 ngày cụ may xong một tấm và mỗi tháng cụ có 10 tấm mền hoàn chỉnh, thông qua Hội phụ nữ phường đem tặng cho người nghèo , các cụ già neo đơn…

“Một tấm mền nếu tính thành tiền thì chẳng đáng là bao, đối với nhiều người chỉ là một bữa ăn sáng nhưng với người nghèo khó mà có được. Không có điều kiện giúp đỡ người nghèo bằng tiền bạc nên tôi chỉ biết may các tấm mền để tặng, vừa phù hợp với sức của mình lại tận dụng được phế phẩm biến thành vật hữu ích cũng là góp phần bảo vệ môi trường”- cụ Mà tâm sự.

Chị Lưu Thị Kim Hoa- Chủ tịch Hội Phụ nữ phường IV cho biết, nhiều năm liền làm việc từ thiện, đến nay tuổi cao sức yếu nhưng cụ Màng vẫn miệt mài với việc làm thầm lặng giúp ích cho đời. Những tấm mền cụ may tuy không có giá trị cao về vật chất nhưng đó là cả tấm lòng của cụ đối với những người có hoàn cảnh khó khăn.

Tuy tuổi đã cao, nhưng theo quan sát của chúng tôi thì khi ngồi vào bàn máy may, đôi tay thuần thục đưa mũi kim lên xuống chính xác, đôi chân đạp máy đều đặn khoan thai. Nụ cười đôn hậu của cụ như làm lan toả niềm vui, hạnh phúc đến những người xung quanh.