Người nghèo vui vẻ sắm Tết ở phiên chợ 0 đồng

Sáng 21/1 (Tức ngày 24 tết), phiên chợ tết 0 đồng dành cho người nghèo sắm Tết bắt đầu được tổ chức tại công viên Thống Nhất (Hà Nội). Chương trình kéo dài đến hết ngày 22/1. Chương trình do câu lạc bộ Ngôi trường ước mơ tổ chức nhằm mang đến cho người nghèo một cái tết ấm áp hơn. Chị Đỗ Thị Thanh Hà, thành viên ban tổ chức, cho biết để tổ chức phiên chợ 0 đồng, câu lạc bộ vất vả hơn rất nhiều so với việc đem quà đến phát. Tuy vậy, hình thức này sẽ giúp cho những người nghèo nhận được những thứ họ thực sự có nhu cầu. Vài ngày trước khi phiên chợ 0 đồng diễn ra, ban tổ chức đã đến các bệnh viện lớn, các khu lao động liên hệ với những người có uy tín để phát 2.000 thẻ tham dự phiên chợ tết cho người nghèo. Với tấm thẻ này, mỗi người sẽ mua được 10 món hàng tết như bánh chưng, mứt, kẹo, dầu ăn, nước mắm, giò, miến, măng khô, gạo nếp, đỗ xanh… Mỗi món hàng có giá trị khoảng 40.000 đến 50.000 đồng. Mỗi khi mua một món hàng, ban tổ chức sẽ tích một dấu trên thẻ tham dự phiên chợ. Chị Phượng, một nhà tài trợ cho biết gian hàng của chị đã chuẩn bị 2.000 cái bánh chưng và 2.500 cây giò. Dù bán hàng với giá 0 đồng nhưng chị vẫn mời chào nhiệt tình với mong muốn bánh, giò của mình sẽ mang đến cái tết ấm no hơn cho người nghèo. Một người phụ nữ sung sướng vì mua được loại sữa bột mà chồng yêu thích. Chồng bà đang điều trị ung thư vòm họng tại bệnh viện K. Bà Nga làm nghề bán nước ở Thanh Nhàn do tuổi cao nên nhờ các tình nguyện viên mua hộ. Hôm nay, bà đã mua được áo khoác mới với giá 0 đồng để chống rét cho những đêm ngồi bán nước ngoài đường. Bên cạnh những người đã được phát thẻ sẵn, ban tổ chức cũng tạo điều kiện phát thẻ (với số lượng nhỏ) cho những người nghèo chưa có thẻ đến hội chợ. Trong ảnh là bà Lan, 78 tuổi làm nghề bán hàng rong, đi mua hàng với thẻ được phát ở cổng hội chợ. Đại diện ban tổ chức cho biết họ rất muốn tạo điều kiện cho người nghèo có cái tết ấm no. Tuy vậy, do số lượng hàng có hạn nên không thể đáp ứng hết nhu cầu. Bên cạnh các mặt hàng phải tính điểm, phiên chợ 0 đồng còn có các loại quần áo cũ, bát đĩa cũ cho người nghèo miễn phí. Sau phiên chợ tết 0 đồng, những người nghèo vui vẻ ra về với một cái tết ấm no hơn.

