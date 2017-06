Những tin tức nóng hầm hập dư luận tuần qua (5-11/6)

Tuần qua, một sự kiện được dư luận quan tâm đó là chuyến sang thăm Nhật Bản của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Nhận lời mời của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Phu nhân thăm chính thức Nhật Bản và tham dự Hội nghị Tương lai châu Á lần thứ 23 tại Tokyo từ ngày 4 - 8/6. Ảnh: VGP/Quang Hiếu Trong thời gian thăm chính thức Nhật Bản, Thủ tướng đã có các cuộc hội đàm, hội kiến và làm việc với các nhà lãnh đạo cấp cao nhất của chính giới Nhật Bản như Nhà vua và Hoàng hậu, Thủ tướng Shinzo Abe, Chủ tịch Hạ viện, Chủ tịch Thượng viện, Chủ tịch Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản - Mê Công, Thống đốc của 6 địa phương. Ảnh: TTXVN. Chuyến thăm Nhật Bản và tham dự Hội nghị Tương lai châu Á lần thứ 23 của Thủ tướng nhằm khẳng định sự coi trọng, tăng cường và làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản trên mọi lĩnh vực. Ảnh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham gia phát biểu phiên khai mạc Hội nghị Tương lai châu Á lần thứ 23 khai mạc tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: VGP/Quang Hiếu. Tuần qua, thông tin tổ chức Kỷ lục Việt Nam (Vietkings) - Trung tâm Niên giám (Vietbooks) vừa chính thức phát hành Niên giám Quốc hội - Chính phủ khóa XIV và Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 được dư luận quan tâm. Niên giám này cung cấp những thông tin cần thiết về Quốc hội, Chính phủ khóa XIV và Hội đồng Nhân dân (HĐND), Uỷ ban nhân dân (UBND) các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, phục vụ việc giám sát và giao dịch của các cơ quan, tổ chức và nhân dân. Niên giám Quốc hội - Chính phủ khóa XIV và Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 tập hợp giới thiệu và hệ thống một cách đầy đủ các thông tin về Quốc hội, Chính phủ khóa XIV, HĐND và UBND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Với cuốn sách này, lần đầu tiên thông tin (tên, địa chỉ, điện thoại cơ quan, điện thoại di động được phép công bố) của các lãnh đạo được công khai. Ngày 9/6, tại làng Bích họa Tam Thanh, UBND TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam đã khánh thành đưa vào hoạt động Làng Nghệ thuật cộng đồng Tam Thanh và đón nhận kỷ lục Việt Nam về Bộ tranh thuyền thúng đầu tiên và nhiều nhất Việt Nam. Đây cũng là một trong hàng chục sự kiện của hoạt động Fastival Di sản Quảng Nam lần VI-2017. Ảnh: Tam Thanh Community Art village. Con đường thuyền thúng đầu tiên tại Việt Nam chạy dọc hai bên làng Bích Họa với 111 chiếc thuyền thúng đã được vẽ tranh. Các nghệ nhân, họa sĩ nổi tiếng cùng cộng đồng làm thành bộ tranh thuyền thúng độc đáo đầu tiên và dài nhất với sự tham gia của cộng đồng. Ảnh: Lê Trung/Tuổi Trẻ. Từ 9-11/6, hơn 76.000 học sinh Hà Nội tham gia kỳ thi vào lớp 10. Học sinh có nguyện vọng thi vào lớp chuyên của 4 trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Nguyễn Huệ, Chu Văn An, Sơn Tây thi thêm môn ngoại ngữ và các môn chuyên vào ngày 10 và 11/6. Báo cáo của Sở GD&ĐT Hà Nội cho hay, các cán bộ làm nhiệm vụ coi thi đều nghiêm túc, không vi phạm quy chế thi, các buổi thi diễn ra an toàn. Theo thống kê sơ bộ, toàn thành phố Hà Nội có 153 địa điểm thi với hơn 3.000 phòng thi. Tuần qua, những thông tin liên quan đến Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2017 tiếp tục được dư luận chú ý. Ban Giám khảo Lễ hội đã tổ chức buổi họp để chọn ra 3 đội thi có điểm số cao nhất sẽ thi đấu tại Đêm Chung kết diễn ra vào vào đêm 24/6. Ảnh: Zing, Những màn trình diễn pháo hoa ấn tượng đã mang lại nhiều bất ngờ mới cho khán giả. Ảnh: Zing. Nhiều nội dung quan trọng tiếp tục được thảo luận tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV. Trong đó, ngày 8/6, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018; điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 với 89% đại biểu tán thành. Ảnh: TTXVN. Thông tin nóng dư luận tuần qua có liên quan đến sự việc cá chết nổi trắng mặt hồ Hoàng Cầu (Đống Đa, Hà Nội) vào sáng 8/6. Hàng chục công nhân và 2 cano liên tục đi trên mặt hồ để vớt xác cá. Ảnh: Infonet. Đúng ngày này năm ngoái (8/6/2016), cá chết trắng mặt hồ Hoàng Cầu cũng xảy ra. Ngay trong đêm đó, hàng chục tấn cá đã được chuyển lên Trung tâm Xử lý rác thải Nam Sơn để tiến hành tiêu huỷ. Theo lực lượng chức năng, hiện tượng cá chết có thể do bị sốc nhiệt. Ảnh: Infonet.

