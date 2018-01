20 năm ẩn mình của kẻ giết người có hình xăm con đại bàng

Đầu những năm 1990, Ngô Văn Học (huyện Kinh Môn, Hải Dương) theo một người bà con vào trong tỉnh Sông Bé (nay là Bình Phước) làm thuê cho chủ một xưởng mộc tên là Thành. Tháng 3.1995, Học (lúc đó 21 tuổi) có mâu thuẫn với cha con ông Thái – một chủ xưởng mộc tại xã Thanh Hoa (Lộc Ninh, Bình Phước) nên đã bị ông Thái đánh bị thương ở đầu, phải khâu 9 mũi.

Cay cú vì bị đánh, mấy hôm sau Học mò sang xưởng mộc của ông Thái "nói chuyện". Không được xin lỗi, Học nổi giận chạy về xưởng lấy trộm khẩu AR15 của ông Thành (vốn là dân quân) và quay lại xưởng mộc của ông Thái để “cho biết thế nào là lễ độ”. Ba bố con ông Thái vác dùi đục, cưa sắt ra… nghênh chiến. Trong lúc xô xát, Học bắn ông Thái tử vong tại chỗ.

Vứt súng vào một nương rẫy gần đó, ban đầu Học trốn sang Campuchia, sau đó chuồn về Việt Nam và phiêu dạt khắp các tỉnh miền Bắc như Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên… và cuối cùng chọn một miệt rừng ở Quản Bạ (tỉnh Hà Giang) làm nơi trú chân cuối cùng. Đây là huyện vùng cao của tỉnh Hà Giang và được ví là "cổng trời", để tới được nơi này phải vượt qua nhiều đèo cao dốc đứng.

Tháng 4.1995, Công an huyện Lộc Ninh (Bình Phước) đã ra quyết định truy nã đặc biệt với Học về hai hành vi giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Bẵng đi gần 17 năm, đến đầu năm 2012 Công an tỉnh Bình Phước nhận được thông tin Học đã xuất hiện trở lại. Công an Bình Phước chuyển công văn đến PC52 Công an tỉnh Hải Dương nhờ xác minh thông tin, đồng thời đề nghị phối hợp.

Thượng tá Dương Đình Lập (Phó trưởng Phòng 4, C52) cho hay, sau khi nhận được công văn đề nghị phối hợp của PC52 Bình Phước, C52 Bộ Công an đã thành lập Ban chuyên án mang bí số 963T, tổ chức truy bắt nghi can đặc biệt nguy hiểm này.

Cán bộ điều tra dựng lại lý lịch và tất cả mối quan hệ của Học, đồng thời thiết lập một “đường dây nóng” về tên này. Công an Hải Dương phát hiện một người có hình dáng khá giống Học xuất hiện trên địa bàn.

Lật lại quá khứ, cách đây khoảng chục năm, người dân ở huyện Kinh Môn ghi nhận có một người đàn ông thi thoảng xuất hiện ở xã Bạch Đằng, dù vậy cũng kịp có với một phụ nữ trong xã 2 đứa con. Người đàn bà này thỉnh thoảng lại dở điên dở dại, rồi cũng biến mất một thời gian không rõ lý do.

Đầu 2013, cảnh sát nhận được thông tin “vợ” của người đàn ông có hành tung bí ẩn kia hay xuất hiện ở vùng núi Quản Bạ (Hà Giang). Tổ công tác của C52 lập tức có mặt tại Hà Giang để xác minh, ban đầu trinh sát báo về không có người nào khả nghi tên là Học ở khu vực núi Tam Sơn, Quản Bạ. Tuy nhiên một chủ xưởng mộc là người quê gốc Hải Dương, cao khoảng 1m55, có nhiều đặc điểm trùng khớp với Học. Theo đăng ký nhân khẩu tại địa phương, người này mang danh là Nguyễn Văn Dương.

Hình xăm trên người của Học. C52 cũng cho biết trước khi gây ra vụ giết ông Thái ở Bình Phước, Học đã có một tiền án chế tạo trái phép vũ khí quân dụng. Bởi vậy, khi vây bắt, Ban chuyên án phải chọn phương án tối ưu. Các trinh sát được trang bị súng, áo giáp… đề phòng bị bắn súng chống trả.



Trinh sát tiếp tục phát hiện “vợ” hờ của Dương nhiều lần xuất hiện tại khu vực xưởng mộc tại Quản Bạ. Dương thường xuyên mặc quần chùng áo chặn để che đi hình xăm to đùng trên ngực nhưng các trinh sát vẫn có cách để biết được. Và hình xăm con đại bàng – tuy đã được cố gắng tẩy đi – là bằng chứng tố cáo Dương và Học chỉ là một.

Khi đã xác minh chính xác, kế hoạch vây bắt đại ca giang hồ có hình xăng đại bàng được triển khai. Việc phá án tại miền rừng núi cần sự cẩn trọng và tính toán kỹ lưỡng, bởi nếu chỉ sơ sẩy một chút hắn chuồn lên một quả núi thì… "mất công toi". Hơn nữa, Học đã lên Hà Giang lập nghiệp đến mười mấy năm nên thông thuộc địa hình không kém người bản địa, không loại trừ còn găm cả súng trong người…

10h một ngày đầu 4.2014, các trinh sát như từ dưới đất chui lên tấn công vào xưởng mộc của Dương, khống chế hắn. Dù trong xưởng có rất nhiều hung khí như dao rựa, cưa, dùi đục… song vì quá bất ngờ Dương không kịp trở tay. Và khi được mời ra công an xã làm việc, Dương đã buộc phải thú nhận mình là Học.