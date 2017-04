Trang trại hạnh phúc cho những con lợn nái

Trang trại New Hope có quy mô 5000 con nái. Trước khi vào trang trại, tất cả cả công nhân và người lạ đều bắt buộc phải tắm và khử trùng để tránh lây lan dịch bệnh. Thông thường, hầu hết lợn nái thường được nhốt trong những chiếc lồng sắt chỉ vừa đủ cho chúng nhúc nhích. Nhiều con không thể dịch chuyển dù chỉ một bước, làm cho móng và chân bị biến dạng. Những con khác bị lở loét ở vai, bụng và lưng khi cọ xát vào khung lồng sắt. Nhiều con còn phát điên.

Lợn ở New Hope được nuôi trong không gian rộng rãi và thoáng đãng.

Những con lợn này có thể uống nước từ vòi tự động. Nhưng tại New Hope Farm, chuồng trại được chia thành nhiều không gian khác nhau. Mỗi gian có khoảng 70 con lợn được tự do đi lại, có vòi phun nước để làm mát. Thức ăn được đưa vào thông qua đường hầm. Trên tai của mỗi con lợn đều gắn các chip siêu nhỏ giúp người nuôi quản lý từng con một và cho biết khẩu phần ăn hằng ngày của nó. Nếu một con lợn ăn chưa đủ trong ngày, họ sẽ đưa nó vào một ô, thức ăn sẽ được tự động đưa đến và cửa sẽ đóng để ngăn những con khác vào giành ăn với nó. Những con nào ăn chưa đủ khẩu phần sẽ được đưa vào một chuồng riêng và cho ăn thêm.