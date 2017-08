Tin mới vụ đâm xe thảm khốc 5 người tử vong ở Bình Định

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia vừa có công điện chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại Bình Định. Hiện trường tai nạn xe khách ở BìnhĐịnh. Ngay sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn, Phó Thủ tướng Thường trực - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Trương Hòa Bình đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân tử vong, động viên thăm hỏi các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn.

Đồng thời phân công Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ (Ủy viên Ủy ban ATGT Quốc gia) và các đơn vị liên quan chỉ đạo khắc phục hậu quả và trực tiếp thăm hỏi gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn.

Để kịp thời khắc phục hậu quả, ngăn chặn các vụ tai nạn giao thông tương tự, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu Chủ tịch UBND Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh Bình Định chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng tập trung lực lượng y bác sĩ, thuốc men, thiết bị y tế để cứu chữa nạn nhân bị thương.

Công an tỉnh khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Cảnh sát giao thông và thanh tra giao thông được chỉ đạo tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các hành vi chạy quá tốc độ, đi sai làn đường, vượt xe trái quy định, vi phạm nồng độ cồn...

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu, Chủ tịch UBND kiêm Trưởng Ban ATGT tỉnh Thừa Thiên-Huế chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ động viên nạn nhân và gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn; phối hợp với cơ quan chức năng của tỉnh Bình Định trong công tác điều tra, xử lý khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Phó Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND kiêm Trưởng Ban ATGT tỉnh Ninh Bình chỉ đạo Sở Giao thông vận tải kiểm tra toàn diện về việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô đối với doanh nghiệp là chủ sở hữu của xe tải trong vụ tai nạn; xử lý nghiêm theo quy định pháp luật nếu phát hiện vi phạm.

Mời độc giả xem video "Vụ tai nạn tại Bình Định khiến 5 người chết: Có thể do lưỡi máy ủi?" (nguồn: VTC14):

Trước đó, ngày 17/8, ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh đã đến hiện trường chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiệm trọng xảy ra trên địa bàn và gửi lời chia buồn với gia đình các nạn nhân bị thiệt mạng. Bình Định đã hỗ trợ gia đình người chết, mỗi nạn nhân 10 triệu đồng; hỗ trợ người bị thương, mỗi người 5 triệu đồng. Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định yêu cầu các cơ quan chức năng và ngành y tế tỉnh Bình Định quan tâm chăm sóc, điều trị tích cực cho những người bị thương trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này.