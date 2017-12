Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: Real dùng Toni Kroos đổi Dybala

Ronaldo làm loạn Real nhớ về M.U: Theo tin chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ tờ Don Balon và Diario Gol, Cristiano Ronaldo tiếp tục có phản ứng gay gắt với đồng đội. Theo đó, Ronaldo không hài lòng với cách chơi của các đồng đội trong trận hòa Bilbao 0-0, đặc biệt là Benzema - một người vốn theo phe anh. Thất vọng với Real Madrid, Ronaldo bày tỏ nỗi nhớ MU. Mùa Hè vừa qua, CR7 đã được đội bóng cũ chào mời, nhưng anh muốn tiếp tục ở lại sân Bernabeu. Ảnh: Diario Gol Real Madrid dọa đuổi Zidane: Real Madrid đang đối diện với sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện, khi Chủ tịch Perez đã ra tối hậu thư cho HLV Zinedine Zidane. Theo tin chuyển nhượng bóng đá từ những tờ báo thân Real Madrid cho biết, Perez không hài lòng về kết quả, với việc đội nhà kém Barca 8 điểm ở La Liga. Đồng thời, ông không chấp nhận việc Zidane bỏ rơi những ngôi sao trẻ được mua về như Dani Ceballos, Theo Hernandez. Ảnh: RMFC Chelsea giữ chân Hazard và Courtois: HLV Antonio Conte vừa lên tiếng hối thúc BLĐ Chelsea phải nhanh chóng hoàn tất việc gia hạn hợp đồng với hai ngôi sao Eden Hazard và Thibaut Courtois. Courtois còn hợp đồng đến 2019, có mức lương 120.000 bảng mỗi tuần. Trong khi đó, lương của Hazard là 200.000 bảng/tuần, thời hạn đến 2020. Cả hai đang là mục tiêu hàng đầu của Real Madrid, đội bóng cải tổ mạnh mẽ vào mùa Hè 2018. Ảnh: Goal Mourinho được bơm tiền tuyển quân gấp: Jose Mourinho sẽ được BLĐ MU cấp 80 triệu bảng để mua sắm trong mùa đông tới. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha muốn bổ sung lực lượng trong mùa đông, với một vài mục tiêu ở các vị trí trọng yếu như hậu vệ cánh trái, tiền vệ lệch phải và tiền vệ công. Những người thừa như Luke Shaw hay Darmian cũng bị rao bán để tăng thêm ngân quỹ. Ảnh: Daily Star Real Madrid chi 79 triệu bảng tậu Icardi: Theo tin chuyển nhượng cầu thủ từ Italia, Icardi nằm trong tầm ngắm của đội bóng Hoàng gia sau khi gây ấn tượng mạnh ở đầu mùa giải này. Dario Gol cho hay, lãnh đạo đội bóng Hoàng gia sẵn sàng chi 90 triệu Euro (tương đương 79 triệu bảng) để thuyết phục Inter bán lại Mauro Icardi. Con số trên chỉ thấp hơn chút xíu so với mức giá 100 triệu Euro mà đội bóng Italia yêu cầu. Ảnh: Dario Gol Arsenal tăng cường tuyến giữa bằng N'Zonzi: Steven N'zonzi đang nảy sinh bất đồng với HLV trưởng Sevilla - Eduardo Berizzo và muốn đào tẩu khỏi sân Sanchez Pizjuan khi kỳ chuyển nhượng mùa đông mở cửa. Tờ AS cho hay, Arsenal là một trong số các CLB đang quan tâm đến tiền vệ 28 tuổi người Pháp, hiện đang có mức phí giải phóng hợp đồng là 35 triệu bảng. Ảnh: AS Neymar không sang Real vì Barca. Luis Suarez tin rằng, vì khâm phục và ngưỡng mộ Barcelona cũng như các đồng đội ở CLB xứ Catalan nên Neymar sẽ không trở lại La Liga gia nhập đại kình địch Real Madrid. Ảnh: AS Deschamps khuyên Giroud rời Arsenal: Trước tình trạng liên tục phải ngồi trên hàng ghế dự bị của Oliver Giroud tại Arsenal, HLV tuyển Pháp Didier Deschamps đã thông qua trợ lý cảnh báo tiền đạo người Pháp sẽ suất dự World Cup 2018 nếu như không chuyển hóa được tình hình. Ảnh: Mirror Arsenal muốn chiêu mộ sao Real Madrid. Theo truyền thông Anh, Arsenal đang sẵn sàng tham gia vào cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ Dani Ceballos của Real Madrid. Ảnh: Goal Real muốn dùng Toni Kroos để đổi Dybala. Theo tờ Rai Sport, BLĐ đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đang gấp rút tìm mọi biện pháp để chiêu mộ một luồng gió mới cho hàng công, trong thời điểm Real Madrid đang khủng hoảng về vấn đề ghi bàn. Theo đó, họ đang nhắm tới Paulo Dybala của Juventus, tiền vệ được đánh giá rất cao từ giới chuyên môn. Ảnh: Rai Sport Mời quý độc giả xem clip Paulo Dybala Skills & Goals - Nguồn: Sinedd

Ronaldo làm loạn Real nhớ về M.U: Theo tin chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ tờ Don Balon và Diario Gol, Cristiano Ronaldo tiếp tục có phản ứng gay gắt với đồng đội. Theo đó, Ronaldo không hài lòng với cách chơi của các đồng đội trong trận hòa Bilbao 0-0, đặc biệt là Benzema - một người vốn theo phe anh. Thất vọng với Real Madrid, Ronaldo bày tỏ nỗi nhớ MU. Mùa Hè vừa qua, CR7 đã được đội bóng cũ chào mời, nhưng anh muốn tiếp tục ở lại sân Bernabeu. Ảnh: Diario Gol Real Madrid dọa đuổi Zidane: Real Madrid đang đối diện với sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện, khi Chủ tịch Perez đã ra tối hậu thư cho HLV Zinedine Zidane. Theo tin chuyển nhượng bóng đá từ những tờ báo thân Real Madrid cho biết, Perez không hài lòng về kết quả, với việc đội nhà kém Barca 8 điểm ở La Liga. Đồng thời, ông không chấp nhận việc Zidane bỏ rơi những ngôi sao trẻ được mua về như Dani Ceballos, Theo Hernandez. Ảnh: RMFC Chelsea giữ chân Hazard và Courtois: HLV Antonio Conte vừa lên tiếng hối thúc BLĐ Chelsea phải nhanh chóng hoàn tất việc gia hạn hợp đồng với hai ngôi sao Eden Hazard và Thibaut Courtois. Courtois còn hợp đồng đến 2019, có mức lương 120.000 bảng mỗi tuần. Trong khi đó, lương của Hazard là 200.000 bảng/tuần, thời hạn đến 2020. Cả hai đang là mục tiêu hàng đầu của Real Madrid, đội bóng cải tổ mạnh mẽ vào mùa Hè 2018. Ảnh: Goal Mourinho được bơm tiền tuyển quân gấp: Jose Mourinho sẽ được BLĐ MU cấp 80 triệu bảng để mua sắm trong mùa đông tới. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha muốn bổ sung lực lượng trong mùa đông, với một vài mục tiêu ở các vị trí trọng yếu như hậu vệ cánh trái, tiền vệ lệch phải và tiền vệ công. Những người thừa như Luke Shaw hay Darmian cũng bị rao bán để tăng thêm ngân quỹ. Ảnh: Daily Star Real Madrid chi 79 triệu bảng tậu Icardi: Theo tin chuyển nhượng cầu thủ từ Italia, Icardi nằm trong tầm ngắm của đội bóng Hoàng gia sau khi gây ấn tượng mạnh ở đầu mùa giải này. Dario Gol cho hay, lãnh đạo đội bóng Hoàng gia sẵn sàng chi 90 triệu Euro (tương đương 79 triệu bảng) để thuyết phục Inter bán lại Mauro Icardi. Con số trên chỉ thấp hơn chút xíu so với mức giá 100 triệu Euro mà đội bóng Italia yêu cầu. Ảnh: Dario Gol Arsenal tăng cường tuyến giữa bằng N'Zonzi: Steven N'zonzi đang nảy sinh bất đồng với HLV trưởng Sevilla - Eduardo Berizzo và muốn đào tẩu khỏi sân Sanchez Pizjuan khi kỳ chuyển nhượng mùa đông mở cửa. Tờ AS cho hay, Arsenal là một trong số các CLB đang quan tâm đến tiền vệ 28 tuổi người Pháp, hiện đang có mức phí giải phóng hợp đồng là 35 triệu bảng. Ảnh: AS Neymar không sang Real vì Barca. Luis Suarez tin rằng, vì khâm phục và ngưỡng mộ Barcelona cũng như các đồng đội ở CLB xứ Catalan nên Neymar sẽ không trở lại La Liga gia nhập đại kình địch Real Madrid. Ảnh: AS Deschamps khuyên Giroud rời Arsenal: Trước tình trạng liên tục phải ngồi trên hàng ghế dự bị của Oliver Giroud tại Arsenal, HLV tuyển Pháp Didier Deschamps đã thông qua trợ lý cảnh báo tiền đạo người Pháp sẽ suất dự World Cup 2018 nếu như không chuyển hóa được tình hình. Ảnh: Mirror Arsenal muốn chiêu mộ sao Real Madrid. Theo truyền thông Anh, Arsenal đang sẵn sàng tham gia vào cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ Dani Ceballos của Real Madrid. Ảnh: Goal Real muốn dùng Toni Kroos để đổi Dybala. Theo tờ Rai Sport, BLĐ đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đang gấp rút tìm mọi biện pháp để chiêu mộ một luồng gió mới cho hàng công, trong thời điểm Real Madrid đang khủng hoảng về vấn đề ghi bàn. Theo đó, họ đang nhắm tới Paulo Dybala của Juventus, tiền vệ được đánh giá rất cao từ giới chuyên môn. Ảnh: Rai Sport Mời quý độc giả xem clip Paulo Dybala Skills & Goals - Nguồn: Sinedd