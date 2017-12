Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: Barca chốt Coutinho 145 triệu euro

Barca chốt mục tiêu giá 145 triệu: Theo tin chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ Mundo Deportivo, Barca sẽ chi 145 triệu euro mua Coutinho vào kì chuyển nhượng đông 2018. Ngôi sao Brazil sẽ nhận mức lương 14 triệu euro/năm ở Nou Camp. Neymar bị treo giò 1 trận: LĐBĐ Pháp xác nhận treo giò Neymar 1 trận (lỡ trận gặp Lille) sau thẻ vàng dính phải ở trận thắng AS Monaco. Đây là án phạt tăng nặng đối với Neymar sau chiếc thẻ đỏ ngôi sao Brazil dính phải trước Marseille (23/10). M.U nhập cuộc đua Leon Goretzka: Theo các nguồn tin chuyển nhượng bóng đá uy tín mới nhất từ báo chí Anh, M.U là đội bóng mới nhất gia nhập cuộc đua chiêu mộ Leon Goretzka - người có thể ký nháy với bất cứ CLB nào trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông tới, khi hợp đồng bước vào 6 tháng cuối. Sao Tottenham sắp ra đi là ai? Nếu những thông tin chuyển nhượng cầu thủ từ báo chí Anh tiết lộ là chính xác, Tottenham Hotspur đang đứng trước nguy cơ mất trụ cột quan trọng ở hàng thủ. Đó là trung vệ xuất sắc Toby Alderweireld, cầu thủ này đang bất đồng với đội bóng chủ quản về việc thương thảo hợp đồng mới. Man City không bán Sterling cho Arsenal: Thuyền trưởng Pep Guardiola khẳng định, Man City chưa bao giờ có ý định bán Raheem Sterling cho Arsenal cả. Hồi mùa hè từng có thông tin, để hội ngộ Alexis Sanchez, Pep Guardiola sẵn sàng mang Raheem Sterling ra đổi với Arsenal. Tuy nhiên, cựu HLV Barca khẳng định, không hề có chuyện này, Man City không đời nào bán tài năng của họ cho Pháo thủ. Barca qua mặt M.U, sắp có Ozil: M.U vừa có màn giới thiệu hết sức ấn tượng về Mesut Ozil, trước thềm trận đại chiến với Arsenal. Mọi thứ cứ như thể tiền vệ người Đức sẽ thuộc về đội chủ sân Old Trafford. Tuy nhiên, Barca đang đi một nước cờ quan trọng, nhiều khả năng sẽ đánh bại M.U để đưa Ozil trở lại Tây Ban Nha, trở thành đối thủ của CLB cũ Real Madrid. Real Madrid gây khó Chelsea: Real Madrid là đội có khả năng nhất để giải cứu David Luiz, người đang có mâu thuẫn trầm trọng với HLV Conte. .Theo đó, Perez sẽ không trả tiền mặt để mua David Luiz trong tháng Giêng tới. Thay vào đó, Real mượn cầu thủ người Brazil trong nửa mùa giải, kèm điều khoản mua đứt sau đó. Juventus tự tin có Emre Can: Juventus vẫn đang nỗ lực lôi kéo Emre Can về sân Allianz vào cuối mùa giải, để tăng cường hơn nữa sức mạnh cho khu trung tuyến. Tuttosport, tờ báo thân Juventus, cho hay, các cuộc đàm phán vẫn đang được tiến hành. Real Madrid chốt ký Neymar thay Ronaldo: Don Balon cho hay, Real Madrid đã quyết định ký với Neymar vào 2019, khi sự nghiệp của Cristiano Ronaldo ở Bernabeu kết thúc. Neymar dù mới đến PSG hồi mùa hè, nhưng Nhà trắng đã nhăm nhe làm một siêu hợp đồng còn giật gân hơn khi đội bóng nhà giàu Pháp cuỗm anh khỏi kình địch Barcelona. De Gea khiến "siêu cò" Mendes mất mặt: Thủ thành số 1 M.U, De Gea vừa dội gáo nước lạnh vào người đại diện - "siêu cò" Jorge Mendes khi ông đề nghị thân chủ của mình cân nhắc lại việc chuyển đến chơi Real Madrid.De Gea bảo Mendes hãy quên đi các cuộc đàm phán với Nhà trắng, anh chỉ muốn gắn bó với Quỷ đỏ, không gì hơn. Mời quý độc giả xem clip Coutinho BRILLIANT Free kick goal vs Brighton - Nguồn: MEL11

