Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: M.U ép giá Bale

M.U ép giá Bale: Theo thông tin chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ giới thạo tin Anh, do Bale chấn thương liên miên, M.U cho rằng giá thị trường của anh vào thời điểm này chỉ rơi vào khoảng 60 triệu bảng. Nếu Real chấp nhận bán Bale với giá đó, M.U sẽ mua còn đòi 100 triệu bảng thì M.U sẽ ngừng theo đuổi Bale. Chelsea sẵn sàng để Courtois đi tự do: Theo tin chuyển nhượng bóng đá từ thành London, thay vì bán Thibaut Courtois sớm để thu tiền về, Chelsea sẵn sàng để thủ thành người Bỉ thi đấu đến hết hợp đồng thay vì bán cho Real Madrid hay một đội bóng nào đó. Hazard xuất sắc chẳng kém Ronaldo, Messi. Cựu danh thủ Graeme Souness khẳng định, Eden Hazard đủ khả năng trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Real Madrid chuyển hướng sang Salah: Chuyện Salah được Real quan tâm trước đó cũng đã từng được cựu danh thủ bóng đá Ai Cập - Mido tiết lộ khi trả lời câu hỏi về chuyển nhượng cầu thủ trên 1 tờ báo địa phương:"Salah chắc chắn sẽ chơi bóng đỉnh cao trong nhiều năm nữa. Tuy nhiên tôi tin rằng Salah sẽ chẳng ở lại Liverpool quá lâu. Cậu ấy sẽ sớm ra đi và tới đầu quân cho Madrid." M.U thoải mái ký Danny Rose: Theo tờ Star, Tottenham đã nói với M.U, sẵn sàng để Dany Rose gia nhập sân Old Trafford ngay trong tháng Giêng này, miễn là họ nhận được số tiền 45 triệu bảng. Rose được đánh giá là hậu vệ trái tốt nhất Ngoại hạng Anh mùa trước. Nhưng ở Tottenham lúc này không phải như vậy, khi Ben Davies đã có những màn trình diễn xuất sắc, trong lúc Rose vắng mặt và nhận được sự tin tưởng cao từ thuyền trưởng Pochettino. Đón Sanchez, Pep sẵn sàng bán Aguero: Chuẩn bị chỗ cho học trò cũ Alexis Sanchez, Pep Guardiola được cho đã nói với lãnh đạo Man City, muốn được bán chân sút Aguero đi. Cựu thuyền trưởng Barca từng thừa nhận, không thể sắp xếp được cả Aguero và Gabriel Jesus trong cùng đội hình. Và theo Diario Gol, ông quyết định "hi sinh" tiền đạo Argentina. Real Madrid phá M.U và Barca, ký lại Ozil: Những thông tin mới nhất từ Madrid tiết lộ, Real Madrid vừa bất ngờ vào cuộc đàm phán với Arsena về tương lai Mesut Ozil. Theo đó, nguồn tin từ nội bộ Real Madrid cho biết, HLV Zidane đã nói chuyện với Chủ tịch Perez về việc cải thiện sự sáng tạo cho đội bóng. Mùa này, CLB Hoàng gia Tây Ban Nha thi đấu khá tệ. Juventus quyết lấy sao trẻ M.U: Juventus đang lên kế hoạch lấy Angel Gomes, tài năng trẻ của M.U được đánh giá cao, nhưng không có cơ hội thi đấu. Theo báo chí Italia, Juve sẵn sàng dành cho cầu thủ trẻ người Anh, có quốc tịch Angola và Bồ Đào Nha, bản hợp đồng chuyên nghiệp hấp dẫn. Sterling được nâng lương cao nhất NHA: Hơn hai năm trước, Sterling rời Liverpool để cập bến sân Etihad hưởng mức lương 180.000 bảng/tuần. Nguồn tin từ Etihad cho hay, Man City sẵn sàng nâng lương cho Sterling lên 300.000 bảng/tuần, biến anh trở thành cầu thủ hưởng thù lao cao nhất Premier League, cùng với Paul Pogba. M.U nhảy vào cuộc đua giành Leon Goretzka: Sky Sports hay, M.U đã tham gia vào cuộc đua giành sao trẻ Schalke, Leon Goretzka đang đi vào những tháng cuối trong hợp đồng. Tiền vệ sinh năm 1995 đang gây sức hút với hàng loạt tên tuổi châu Âu, trong đó có Barca, Juventus, Bayern, Arsenal, Liverpool và mới nhất là MU của Mourinho. Mời quý độc giả xem clip Gareth Bale vs Fuenlabrada HD - Nguồn: GarethBale11i

