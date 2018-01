Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: Phũ với Chelsea, sao Real đòi về M.U

Tin chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ M.E.N, M.U có thể đẩy đi trong ngày cuối chuyển nhượng gồm, các hậu vệ Matteo Darmian và Daley Blind, Ibrahimovic và Juan Mata. Ảnh: Goal Tin chuyển nhượng bóng đá từ Don Balon, Gareth Bale đã từ chối Chelsea và muốn gia nhập M.U hoặc về mái nhà xưa là Tottenham. Ảnh: Don Balon Tin chuyển nhượng cầu thủ từ Telegraph, Chelsea sẽ không đời nào bán Eden Hazard cho Man City, cho dù đội chủ sân Etihad trả giá kỷ lục vượt 200 triệu bảng. Ảnh: Telegraph Mourinho tuyên bố nếu Ibrahimovic muốn ra đi thì ông cũng không níu giữ bởi trong đội hình M.U đã có Alexis Sanchez. Ảnh: Goal HLV Arsene Wenger nhiều khả năng sẽ cho phép Oliver Giroud gia nhập Chelsea với bản hợp đồng trị giá gần 35 triệu bảng, một khi thương vụ chiêu mộ Aubameyang hoàn tất. Nguồn tin từ BBC cho hay, Man City đã đồng ý trả 57 triệu bảng, tương đương con số giải phóng hợp đồng giữa Laporte và Athletic Bilbao. Ảnh: BBC Arsenal không chỉ có Aubameyang trước khi thị trường chuyển nhượng mùa Đông đóng cửa, mà còn có thêm David Luiz. Chelsea có thể sẽ công bố bản hợp đồng mới Emerson Palmieri trong ngày hôm nay, hoặc sáng mai. Theo Daily Star, AS Roma đã ngỏ ý hỏi mua Daley Blind từ M.U để thay thế cho sự ra đi của Emerson Palmieri. Ảnh: Daily Star Quá trình tìm kiếm một tiền đạo mới của Chelsea tiếp tục gặp khó, khi Tottenham đã tuyên bố sẽ không để Fernando Llorente ra đi. Mời quý độc giả xem clip Gareth Bale 2017 - Welcome To Manchester United - Nguồn: Arti Design

Tin chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ M.E.N, M.U có thể đẩy đi trong ngày cuối chuyển nhượng gồm, các hậu vệ Matteo Darmian và Daley Blind, Ibrahimovic và Juan Mata. Ảnh: Goal Tin chuyển nhượng bóng đá từ Don Balon, Gareth Bale đã từ chối Chelsea và muốn gia nhập M.U hoặc về mái nhà xưa là Tottenham. Ảnh: Don Balon Tin chuyển nhượng cầu thủ từ Telegraph, Chelsea sẽ không đời nào bán Eden Hazard cho Man City, cho dù đội chủ sân Etihad trả giá kỷ lục vượt 200 triệu bảng. Ảnh: Telegraph Mourinho tuyên bố nếu Ibrahimovic muốn ra đi thì ông cũng không níu giữ bởi trong đội hình M.U đã có Alexis Sanchez. Ảnh: Goal HLV Arsene Wenger nhiều khả năng sẽ cho phép Oliver Giroud gia nhập Chelsea với bản hợp đồng trị giá gần 35 triệu bảng, một khi thương vụ chiêu mộ Aubameyang hoàn tất. Nguồn tin từ BBC cho hay, Man City đã đồng ý trả 57 triệu bảng, tương đương con số giải phóng hợp đồng giữa Laporte và Athletic Bilbao. Ảnh: BBC Arsenal không chỉ có Aubameyang trước khi thị trường chuyển nhượng mùa Đông đóng cửa, mà còn có thêm David Luiz. Chelsea có thể sẽ công bố bản hợp đồng mới Emerson Palmieri trong ngày hôm nay, hoặc sáng mai. Theo Daily Star, AS Roma đã ngỏ ý hỏi mua Daley Blind từ M.U để thay thế cho sự ra đi của Emerson Palmieri. Ảnh: Daily Star Quá trình tìm kiếm một tiền đạo mới của Chelsea tiếp tục gặp khó, khi Tottenham đã tuyên bố sẽ không để Fernando Llorente ra đi. Mời quý độc giả xem clip Gareth Bale 2017 - Welcome To Manchester United - Nguồn: Arti Design