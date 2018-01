Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: M.U nối lại đàm phán với Dybala

Tin c huyển nhượng bóng đá mới nhất TransfermarketWeb, M.U nối lại đàm phán với Juventus thương vụ của Paulo Dybala và Matteo Darmian được Quỷ đỏ được cho là sẽ bị đem tế thần. Ảnh: Goal Tin chuyển nhượng bóng đá từ nguồn thân cận Chelsea, Abramovich rất tức giận với HLV Conte, vì việc tiếp tục phàn nàn về chuyện mua sắm. Ảnh: Chelsea FC Tin chuyển nhượng cầu thủ từ Pháp, Lucas Moura thay vì chọn M.U như điểm đến ban đầu thì thay vào đó lại chọn một CLB khác cũng của Anh đó là Tottenham. Ảnh: Mirror Tiền vệ của Inter Milan, Joao Mario đã chính thức cập bến West Ham United trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2018. Ảnh: West Ham United Sẽ không ai có thể ngăn cản Real Madrid sở hữu chữ ký của Eden Hazard trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè tới đây, theo lời của nhà báo Paul Merson. Ảnh: Goal Theo The Sun, Juventus sẽ gửi đến Man Utd lời hỏi mượn Darmian vào mùa Đông này, kèm theo điều khoản mua đứt trị giá 19 triệu bảng vào mùa Hè tới. Ảnh: The Sun Theo Sky Sport, Giám đốc thể thao Inter Milan - Walter Sabatini khẳng định Erik Lamela là đang lọt vào tầm ngắm của Nerazzurri dù đang diễn thương. Ảnh: Sky Sport Trong bối cảnh Neymar muốn sang Real Madrid để trở nên vĩ đại. Mới đây PSG đã đồng ý cho anh sang Tây Ban Nha với một điều kiện đó là khi PSG vô địch Champions League. Trang chủ M.U vui mừng thông báo đã gia hạn hợp đồng thành công với HLV Mourinho. Theo đó, hợp đồng này sẽ giữ Mourinho ở lại Old Trafford đến năm 2020, cùng điều khoản gia hạn thêm một năm tiếp theo. HLV Pep Guardiola được cho rất muốn có sự phục vụ của Griezmann trong mùa Hè năm nay. Nhưng ngược lại, Man City sẽ phải đem Aguero giao dịch với thương vụ này. Mời quý độc giả xem clip Paulo Dybala - Dribbling Skills & Goals - Nguồn: JavierNathaniel @Youtube

Tin c huyển nhượng bóng đá mới nhất TransfermarketWeb, M.U nối lại đàm phán với Juventus thương vụ của Paulo Dybala và Matteo Darmian được Quỷ đỏ được cho là sẽ bị đem tế thần. Ảnh: Goal Tin chuyển nhượng bóng đá từ nguồn thân cận Chelsea, Abramovich rất tức giận với HLV Conte, vì việc tiếp tục phàn nàn về chuyện mua sắm. Ảnh: Chelsea FC Tin chuyển nhượng cầu thủ từ Pháp, Lucas Moura thay vì chọn M.U như điểm đến ban đầu thì thay vào đó lại chọn một CLB khác cũng của Anh đó là Tottenham. Ảnh: Mirror Tiền vệ của Inter Milan, Joao Mario đã chính thức cập bến West Ham United trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2018. Ảnh: West Ham United Sẽ không ai có thể ngăn cản Real Madrid sở hữu chữ ký của Eden Hazard trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè tới đây, theo lời của nhà báo Paul Merson. Ảnh: Goal Theo The Sun, Juventus sẽ gửi đến Man Utd lời hỏi mượn Darmian vào mùa Đông này, kèm theo điều khoản mua đứt trị giá 19 triệu bảng vào mùa Hè tới. Ảnh: The Sun Theo Sky Sport, Giám đốc thể thao Inter Milan - Walter Sabatini khẳng định Erik Lamela là đang lọt vào tầm ngắm của Nerazzurri dù đang diễn thương. Ảnh: Sky Sport Trong bối cảnh Neymar muốn sang Real Madrid để trở nên vĩ đại. Mới đây PSG đã đồng ý cho anh sang Tây Ban Nha với một điều kiện đó là khi PSG vô địch Champions League. Trang chủ M.U vui mừng thông báo đã gia hạn hợp đồng thành công với HLV Mourinho. Theo đó, hợp đồng này sẽ giữ Mourinho ở lại Old Trafford đến năm 2020, cùng điều khoản gia hạn thêm một năm tiếp theo. HLV Pep Guardiola được cho rất muốn có sự phục vụ của Griezmann trong mùa Hè năm nay. Nhưng ngược lại, Man City sẽ phải đem Aguero giao dịch với thương vụ này. Mời quý độc giả xem clip Paulo Dybala - Dribbling Skills & Goals - Nguồn: JavierNathaniel @Youtube