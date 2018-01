Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: Barca “câu” tiền vệ của Real

Tin chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ Manchester, Mourinho hết lời ca ngợi Sanchez sau khi có buổi tập đầu tiên cùng với các đồng đội tại M.U. Ảnh:MUFC. Tin chuyển nhượng bóng đá từ AS, Cris Ronaldo được Real cho rời Bernabeu vào cuối mùa và những CLB như M.U, PSG được đồn đoán là sẽ là điểm đến. Ảnh: AS Tin chuyển nhượng cầu thủ từ Diario Gol, Messi câu kéo Luke Modric về Barca sau khi biết được ý định Real của cầu thủ người Croatia này. Ảnh: Diario Gol Sau khi có Sanchez, Mourinho lại tiếp tục săn hàng mùa đông và cái tên lần này là Mateo Kovacic. Ảnh: Goal Giao kèo hiện tại giữa Mesut Ozil và Arsenal sẽ hết hạn vào cuối mùa 2017/18 và giờ anh có thể tự do đàm phán với các đội bóng ngoài nước Anh. Axel Tuanzebe chuẩn bị đầu quân cho đội hạng nhất Aston Villa theo bản hợp đồng cho mượn đến cuối mùa. Ảnh: Goal Man City đã đánh bại MU, chuẩn bị ký hợp đồng với trung vệ Aymeric Laporte sau khi đạt được thỏa thuận với các bên trong ít ngày qua. Diario Gol trích lời phản ứng của Chủ tịch Perez, sau khi chứng kiến Real Madrid thua rằng "Cơ hội của cậu đã hết (Zidane). Ảnh: Diario Gol Barca và Real Madrid đang quyết đấu để giành Alvaro Odriozola, một trong những cầu thủ chạy cánh phải nổi bật nhất bóng đá Tây Ban Nha hiện nay. Arsenal đã để Sanchez đến MU, và đón Mkhitaryan theo chiều ngược lại. Và Willian của Chelsea đã cảnh báo Pháo thủ: sẽ phải hối tiếc vì điều đó. Ảnh: Goal Mời quý độc giả xem clip Luka Modric 2016-17 Amazing Skill Show - Nguồn: Football FC.

Tin chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ Manchester, Mourinho hết lời ca ngợi Sanchez sau khi có buổi tập đầu tiên cùng với các đồng đội tại M.U. Ảnh:MUFC. Tin chuyển nhượng bóng đá từ AS, Cris Ronaldo được Real cho rời Bernabeu vào cuối mùa và những CLB như M.U, PSG được đồn đoán là sẽ là điểm đến. Ảnh: AS Tin chuyển nhượng cầu thủ từ Diario Gol, Messi câu kéo Luke Modric về Barca sau khi biết được ý định Real của cầu thủ người Croatia này. Ảnh: Diario Gol Sau khi có Sanchez, Mourinho lại tiếp tục săn hàng mùa đông và cái tên lần này là Mateo Kovacic. Ảnh: Goal Giao kèo hiện tại giữa Mesut Ozil và Arsenal sẽ hết hạn vào cuối mùa 2017/18 và giờ anh có thể tự do đàm phán với các đội bóng ngoài nước Anh. Axel Tuanzebe chuẩn bị đầu quân cho đội hạng nhất Aston Villa theo bản hợp đồng cho mượn đến cuối mùa. Ảnh: Goal Man City đã đánh bại MU, chuẩn bị ký hợp đồng với trung vệ Aymeric Laporte sau khi đạt được thỏa thuận với các bên trong ít ngày qua. Diario Gol trích lời phản ứng của Chủ tịch Perez, sau khi chứng kiến Real Madrid thua rằng "Cơ hội của cậu đã hết (Zidane). Ảnh: Diario Gol Barca và Real Madrid đang quyết đấu để giành Alvaro Odriozola, một trong những cầu thủ chạy cánh phải nổi bật nhất bóng đá Tây Ban Nha hiện nay. Arsenal đã để Sanchez đến MU, và đón Mkhitaryan theo chiều ngược lại. Và Willian của Chelsea đã cảnh báo Pháo thủ: sẽ phải hối tiếc vì điều đó. Ảnh: Goal Mời quý độc giả xem clip Luka Modric 2016-17 Amazing Skill Show - Nguồn: Football FC.