Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: M.U cứu sao xịt Chile

Tin chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ nhà báo Duncan Castles, M.U 1 lần nữa tính cướp hàng của Man City và lần này là Fred của CLB Shakhtar Donetsk. Ảnh: Goal Tin chuyển nhượng bóng đá từ tờ Kicker, Arsenal đã đồng ý chi 55 triệu bảng để có Pierre-Emerick Aubameyang. Ảnh: Kicker Tin chuyển nhượng cầu thủ từ Don Balon, M.U muốn có Jan Oblak (Atletico) hoặc Manuel Neuer của Bayern Munich để thay De Gea sắp ra đi. Ảnh: Don Balon Ronaldo được cho cân nhắc chuyển đến Chelsea sau khi chán ngấy cuộc sống ở Tây Ban Nha, vì chuyện thuế má. Tờ Sky Sports đưa tin, Marcus Rashford phải nghĩ đến việc rời MU một khi vị trí của anh ở tuyển Anh bị đe dọa do không được ra sân chơi bóng thường xuyên. Ảnh: Sky Sport Tiền vệ Arturo Vidal đã tận mắt chứng kiến đồng đội Alexis Sanchez thi đấu trận ra mắt cho M.U và anh rất nóng lòng gia nhập sân Old Trafford. Daniel Sturridge được Liverpool cho West Brom mượn đến hết mùa giải. Ảnh: West Brom Gerard Deulofeu rời Barcelona, chính thức gia nhập Watford theo một bản hợp đồng cho mượn từ đây đến hết mùa giải. Ảnh: Goal Nhà báo Bryan Swanson tiết lộ Tottenham đã đạt thỏa thuận với PSG về trường hợp của Lucas Moura và số tiền được đưa ra đó là 25 triệu bảng. Chelsea nhiều khả năng sẽ từ bỏ thương vụ Edin Dzeko và tập trung đàm phán với Arsenal để đón Olivier Giroud. Mời quý độc giả xem clip Arturo Vidal Best Skills 2017 - Nguồn: Rafael Football.

